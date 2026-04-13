Tutaj bije serce Białegostoku. Miejsce przyciąga mieszkańców i turystów

Rynek Kościuszki pełni funkcję reprezentacyjnego punktu Białegostoku. To przestrzeń, gdzie odbywają się najważniejsze wydarzenia miejskie – koncerty, festiwale czy uroczystości. W sezonie letnim miejsce tętni życiem, a ogródki restauracyjne wypełniają się gośćmi.

Spacerując po rynku, trudno nie zwrócić uwagi na charakterystyczną zabudowę oraz układ przestrzeni, który sprzyja spotkaniom i odpoczynkowi.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów jest ratusz, który stanowi symbol miasta. Choć nie pełni już swojej pierwotnej funkcji administracyjnej, pozostaje ważnym punktem na mapie Białegostoku. W okolicy znajdują się także liczne kamienice oraz budynki o znaczeniu historycznym. Ich wygląd i detale architektoniczne przypominają o przeszłości miasta, jednocześnie wpisując się w jego współczesny charakter.

Rynek Kościuszki zmienia się wraz z porami roku. Zimą pojawiają się dekoracje i świąteczna atmosfera, latem dominują wydarzenia plenerowe i spotkania na świeżym powietrzu. To sprawia, że miejsce nie traci na atrakcyjności niezależnie od sezonu.

Dla wielu osób to właśnie tutaj zaczyna się zwiedzanie Białegostoku – i często też kończy, bo rynek pozostaje naturalnym punktem powrotu.

