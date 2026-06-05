To będzie prawdziwa podróż do raju. Nadchodzi festiwal Barokowe Ogrody Sztuki

Julia Łata
2026-06-05 12:41

"Rajski Ogród" - pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki. Będą koncerty, wystawy, wykłady, spacery tematyczne, warsztaty i „Barokowy Piknik Kostiumowy” w Ogrodzie Pałacu Branickich. To wszystko w dniach 12-14 czerwca.

Barokowe Ogrody Sztuki

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Autor: DK Śródmieście/ Materiały prasowe

Witajcie w Edenie

Motywem przewodnim Barokowych Ogrodów Sztuki będą efektowne – rajskie ptaki: żurawie i pawie. Żurawie spotkać będzie można już 11 czerwca na ulicy Jana Kilińskiego. To efektowna, klimatyczna instalacja artystyczna artysty Jarosława Koziary. Będzie podświetlana każdego wieczoru do końca sierpnia.

To będzie prawdziwa wielowymiarowa uczta dla zmysłów – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Interesująco zapowiada się sobotni plenerowy koncert Opery i Filharmonii Podlaskiej „Muzyczny raj baroku”, który odbędzie się w Ogrodzie Pałacu Branickich. Natomiast w niedzielę w Auli Magna Pałacu Branickich „Muzyczne perły baroku” w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich.

Organizatorzy zapraszają też na „Barokowy Piknik Kostiumowy”, który odbędzie się w sobotę 13 czerwca w godz. 11:00-15:00 w Ogrodzie przy Pałacu Branickich. W programie muzyka klasyczna na żywo, warsztaty artystyczne, pokaz baniek mydlanych i fotościanka.

Natomiast „Rajski ogród Szekspira” to spektakl taneczno-muzyczny Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis” oraz Teatru Tulaga z Domu Kultury „Śródmieście”. Będzie można obejrzeć go w piątek (12.06.) i niedzielę (14.06) o godz. 21:00 w Ogrodzie przy Pałacu Branickich.

Wśród festiwalowych atrakcji są też m.in. wystawa „Arkadie Europy” na podstawie malarstwa XVIII/XIX wieku, spacer edukacyjny po założeniach barokowych ogrodów przy rezydencji Branickich czy wykład „Malarski raj w baroku”. Szczegółowy program znajdziecie tutaj.

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