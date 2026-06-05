To będzie prawdziwa podróż do raju. Nadchodzi festiwal Barokowe Ogrody Sztuki

Witajcie w Edenie

Motywem przewodnim Barokowych Ogrodów Sztuki będą efektowne – rajskie ptaki: żurawie i pawie. Żurawie spotkać będzie można już 11 czerwca na ulicy Jana Kilińskiego. To efektowna, klimatyczna instalacja artystyczna artysty Jarosława Koziary. Będzie podświetlana każdego wieczoru do końca sierpnia.

– To będzie prawdziwa wielowymiarowa uczta dla zmysłów – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Interesująco zapowiada się sobotni plenerowy koncert Opery i Filharmonii Podlaskiej „Muzyczny raj baroku”, który odbędzie się w Ogrodzie Pałacu Branickich. Natomiast w niedzielę w Auli Magna Pałacu Branickich „Muzyczne perły baroku” w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich.

Organizatorzy zapraszają też na „Barokowy Piknik Kostiumowy”, który odbędzie się w sobotę 13 czerwca w godz. 11:00-15:00 w Ogrodzie przy Pałacu Branickich. W programie muzyka klasyczna na żywo, warsztaty artystyczne, pokaz baniek mydlanych i fotościanka.

Natomiast „Rajski ogród Szekspira” to spektakl taneczno-muzyczny Zespołu Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis” oraz Teatru Tulaga z Domu Kultury „Śródmieście”. Będzie można obejrzeć go w piątek (12.06.) i niedzielę (14.06) o godz. 21:00 w Ogrodzie przy Pałacu Branickich.

Wśród festiwalowych atrakcji są też m.in. wystawa „Arkadie Europy” na podstawie malarstwa XVIII/XIX wieku, spacer edukacyjny po założeniach barokowych ogrodów przy rezydencji Branickich czy wykład „Malarski raj w baroku”. Szczegółowy program znajdziecie tutaj.