41-latek miał w piwnicy blisko 250 g amfetaminy. Grozi mu 10 lat za kratami

Zambrowscy kryminalni ustalili, że w piwnicy jednego z bloków na terenie miasta może przebywać mężczyzna posiadający znaczną ilość narkotyków. Na miejscu okazało się, że jedna z komórek piwnicznych nie była zabezpieczona kłódką.

W środku mundurowi zatrzymali mieszkańca Zambrowa, który za fotelem miał schowaną foliową torebkę z białym proszkiem. Badanie narkotestem wykazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina.

41-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat odsiadki. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.