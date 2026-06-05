41-latek miał w piwnicy blisko 250 g amfetaminy. Grozi mu 10 lat za kratami

Julia Łata
2026-06-05 11:20

Narkotyki w piwnicy 41-latka ujawnili zambrowscy policjanci. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

narkotyki

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Autor: KPP Zambrów/ Materiały prasowe

Zambrowscy kryminalni ustalili, że w piwnicy jednego z bloków na terenie miasta może przebywać mężczyzna posiadający znaczną ilość narkotyków. Na miejscu okazało się, że jedna z komórek piwnicznych nie była zabezpieczona kłódką.

W środku mundurowi zatrzymali mieszkańca Zambrowa, który za fotelem miał schowaną foliową torebkę z białym proszkiem. Badanie narkotestem wykazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina.

41-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat odsiadki. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

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Policja