Oto najwybitniejsza polska komedia w historii. Ten werdykt nie pozostawia złudzeń

Film "Miś" Stanisława Barei deklasuje konkurencję

Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, po wnikliwym przebadaniu internetowych trendów, opinii widzów oraz liczby przytaczanych cytatów, wydały jednoznaczny werdykt. Za absolutny numer jeden w historii polskiej komedii uznano obraz "Miś", wyreżyserowany przez Stanisława Bareję.

Czytaj też: Na majówkę jeździ tam pół Białegostoku. Bajkowe miasteczko, w którym nagrywano sceny do kultowej komedii

Ta słynna produkcja, zrealizowana w 1980 roku, nieprzerwanie króluje w rankingach najpopularniejszych dzieł rodzimej kinematografii. Film w niezwykle krzywym zwierciadle punktuje absurdy PRL-owskiej rzeczywistości, a wypowiadane na ekranie kwestie na zawsze zakorzeniły się w codziennych rozmowach Polaków.

Co zadecydowało o wielkim sukcesie komedii "Miś"?

Pozycja niekwestionowanego lidera wynika z zestawienia kilku kluczowych elementów. Na sukces tego dzieła składają się:

potężna baza powiedzonek używanych przez kolejne pokolenia

ikoniczni bohaterowie oraz zapadające w pamięć sekwencje

ponadczasowy żart, który bawi niezależnie od epoki

regularne emisje na antenach telewizyjnych i dostępność w internecie

niezmiennie wysokie noty w plebiscytach publiczności

Czytaj też: Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pokazał, jak teraz mieszka. W oczy rzuca się salon z telewizorem

Twórczość Barei to nie tylko czysta rozrywka, ale również bezbłędny i cięty komentarz społeczny. Właśnie ten aspekt sprawia, że przed ekranami wciąż chętnie zasiadają coraz to młodsze roczniki odbiorców.

"Seksmisja" i "Kiler" depczą po piętach liderowi

Mimo że to produkcja o prezesie klubu Tęcza najczęściej okupuje najwyższy stopień podium, w zestawieniach przewijają się także inni bardzo silni kandydaci. W prestiżowym wyścigu o zaszczytny tytuł liczą się również:

"Seksmisja" – wybiegająca w przyszłość, brawurowa satyra Juliusza Machulskiego

"Kiler" – nakręcony w latach dziewięćdziesiątych megahit napędzany rolą Cezarego Pazury

"Dzień świra" – bolesne, ale niezwykle trafne odbicie naszej polskiej codzienności

"Chłopaki nie płaczą" – obraz stanowiący pozycję obowiązkową dla młodszej widowni

Wszystkie te produkcje zgromadziły wokół siebie rzesze oddanych miłośników i każda na swój unikalny sposób zapisała się w bogatych dziejach polskiego filmu.