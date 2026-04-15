Szalony pościg za 16-latkiem. Gdy skończyła się droga, wskoczył do rzeki

pościg rozpoczął się na ul. Transportowej w Białymstoku,

16-latek uciekał przez Kleosin w kierunku Łap,

stwarzał zagrożenie: czerwone światła, wymuszenia, jazda po ścieżce rowerowej,

porzucił motorower i wskoczył do rzeki,

Do zdarzenia doszło na ulicy Transportowej w Białymstoku. Policjanci dali sygnał do zatrzymania kierującemu motorowerem, jednak ten zlekceważył polecenie i zaczął uciekać. Trasa pościgu prowadziła przez: Białystok (ul. Transportowa), Kleosin, drogę w kierunku Łap.

Podczas ucieczki kierowca stwarzał poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Wymuszał pierwszeństwo, przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym świetle, a w pewnym momencie wjechał również na drogę dla rowerów. Na szczęście nikogo tam nie było.

Ucieczka zakończyła się w rzece

Pościg zakończył się w okolicach Turośni Dolnej. Gdy skończyła się droga gruntowa, kierowca porzucił motorower przy rzece i próbował uciec pieszo.

Czytaj też: Pościg pod Białymstokiem. Pijany kierowca z dożywotnim zakazem zakończył ucieczkę na drzewie

Wskoczył do wody, licząc na zgubienie policjantów. W miejscu, w którym znalazł się w rzece, woda sięgała do pasa. Nastolatek wydostał się na drugi brzeg i kontynuował ucieczkę, jednak po kilkuset metrach został zatrzymany przez mundurowych, którzy również weszli do wody.

Jak się okazało, uciekinierem był 16-letni mieszkaniec powiatu białostockiego. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że:

nie posiadał uprawnień do kierowania,

motorower nie miał aktualnych badań technicznych.

Badanie wykazało, że nastolatek był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Policjantom tłumaczył, że uciekał, ponieważ nie miał prawa jazdy.

Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a motorower został odholowany na policyjny parking. 16-latka odebrała babcia. O dalszym losie nastolatka zdecyduje sąd rodzinny.