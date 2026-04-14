Nie zapłacił za kurs i zniszczył taksówkę. 25-latek zatrzymany

25-latek zniszczył taksówkę po kłótni o opłatę za kurs

wybił szybę w tylnej klapie pojazdu i uciekł

został zatrzymany w autobusie przez policjantów

był nietrzeźwy, trafił do izby wytrzeźwień

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic w Białymstoku. Z relacji kierowcy wynikało, że pasażer po zakończonym przejeździe odmówił zapłaty, tłumacząc się brakiem gotówki. Między mężczyznami wywiązała się sprzeczka.

W trakcie awantury pasażer kopnął w bagażnik pojazdu. Siła uderzenia była na tyle duża, że doprowadziła do pęknięcia i rozbicia szyby znajdującej się na tylnej klapie auta. Następnie sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, a kierowca nie był w stanie go zatrzymać.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oddziału prewencji. Pokrzywdzony przekazał im rysopis sprawcy oraz wskazał kierunek jego ucieczki. Podczas patrolowania okolicy policjanci zauważyli w jednym z autobusów mężczyznę odpowiadającego opisowi.

25-latek został zatrzymany. Badanie wykazało, że był nietrzeźwy. Trafił do izby wytrzeźwień. Straty właściciel taksówki oszacował na około 3 tysiące złotych. Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.