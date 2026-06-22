Skażona woda. Alert RCB i specjalne punkty dystrybucji

Alert RCB został rozesłany do osób przebywających na terenie powiatu kolneńskiego w województwie podlaskim. Jego treść brzmi:

„UWAGA! Woda niezdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Dotyczy miejscowości zaopatrywanych w wodę z wodociągu Kumelsk. Śledź komunikaty Urzędu Gminy Kolno.”

Służby apelują o bezwzględne stosowanie się do zaleceń i śledzenie kolejnych informacji publikowanych przez samorząd.

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Gdzie będzie można odebrać wodę?

Wójt gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski poinformował o organizacji dystrybucji wody dla mieszkańców. We wtorek, 23 czerwca, w godzinach od 13:00 do 15:00 będzie ona wydawana w remizach:

OSP Lachowo,

OSP Zaskrodzie,

OSP Wykowo,

OSP Kumelsk.

Każda osoba będzie mogła otrzymać od jednej do dwóch pięciolitrowych butelek wody pitnej.

W tych samych lokalizacjach dostępna będzie także woda przeznaczona do celów sanitarnych. Mieszkańcy powinni zabrać własne pojemniki do jej transportu.

Dowóz dla potrzebujących

Osoby, które nie są w stanie samodzielnie odebrać wody, mogą zgłosić taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 86 278 26 31. Po otrzymaniu zgłoszenia woda zostanie dostarczona bezpośrednio do miejsca zamieszkania.

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Zabezpieczono również potrzeby hodowców

Gmina przewidziała także wsparcie dla właścicieli zwierząt gospodarskich. Woda dla zwierząt będzie dostępna w punkcie poboru przy OSP Czerwone. W szczególnych przypadkach możliwe będzie również zorganizowanie jej transportu do gospodarstw.