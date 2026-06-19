Ważna decyzja w sprawie matki i siostry rodzeństwa, które przez ponad 15 lat żyło w izolacji. Jest przełom!

Odcięci od świata, wygłodzeni i zaniedbani

Dramat rozegrał się w jednej z suwalskich wsi. Według ustaleń prokuratury, 47-letnie rodzeństwo było izolowane od 2010 do 2026 roku. Jak informuje "Super Express", pokrzywdzona ważyła 35 kilogramów. Wraz z bratem byli głodzeni, a ich organizmy są skrajnie zaniedbane. Matce i siostrze pokrzywdzonych postawiono zarzuty.

- Zarzuty [...] dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny - przekazuje Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, prokurator Wojciech Piktel.

Rodzeństwo w tragicznym stanie

47-letni kobieta i mężczyzna nadal przebywają w szpitalu. Jak przekazuje prokuratura, ich organizmy są wyniszczone. Dodatkowo, są diagnozowani pod kątem psychicznym.

- Deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn, genezy. - informuje Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, prokurator Wojciech Piktel.

Areszt dla podejrzanych

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie matki i siostry. Kobiety trafią na 2 miesiące do aresztu. Prokuratura zaznacza, że śledztwo jest w toku. Zarzuty mogą ulec zmianie. Na obecną chwilę, kobietom grozi do 8 lat więzienia.

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