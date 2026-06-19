Wiatrołuża na Podlasiu. Bliźnięta zniknęły na 30 lat za wysokim ogrodzeniem

Mieszkańcy małej miejscowości Wiatrołuża w województwie podlaskim przez lata przechodzili obok posesji kryjącej mroczną tajemnicę. Wszyscy miejscowi kojarzyli 47-letnie obecnie bliźnięta, Marzenę i Janusza Z. Gdy rodzeństwo nagle zniknęło z życia społeczności, mało kto drążył temat i zadawał niewygodne pytania. W pustoszejących od dawna wsiach wyjazdy mieszkańców są chlebem powszednim i nie budzą większych podejrzeń sąsiadów.

Część sąsiadów uważała, że Janusz wyemigrował za chlebem lub podjął studia w większym mieście. O Marzenie krążyły plotki, że przeprowadziła się do innej miejscowości, a nawet że zdecydowała się na życie w zakonie. Przełom w sprawie nastąpił w momencie, gdy zmarł ojciec poszukiwanych 47-latków.

Punktem zwrotnym okazał się styczeń 2026 roku, kiedy odbył się pogrzeb ojca bliźniąt. W uroczystościach żałobnych uczestniczyła jego żona oraz starsza córka, która w okolicy cieszyła się ogromnym szacunkiem jako była dyrektorka szkoły i nauczycielka. Marzena oraz Janusz nie pojawili się na cmentarzu, co wzbudziło ogromne zdziwienie w miejscowości.

Ten fakt natychmiast zaalarmował lokalną społeczność, dla której nieobecność najbliższej rodziny zmarłego była wysoce nietypowa i wręcz skandaliczna.

– Na wsi można się pokłócić, można nie utrzymywać kontaktu, ale na pogrzeb ojca zwykle się przychodzi. Wtedy wielu z nas zaczęło się zastanawiać, co tak naprawdę dzieje się z tym rodzeństwem – wspominają sąsiedzi.

Chociaż rodzina serwowała otoczeniu najróżniejsze wymówki tłumaczące nieobecność 47-latków, wątpliwości tylko się mnożyły z każdym tygodniem. Ostatecznie, w czerwcu, odpowiednie służby otrzymały formalne zgłoszenie, co dało początek policyjnemu dochodzeniu i przeszukaniu terenu.

Dramatyczne odkrycie na posesji. 47-latka ważyła zaledwie 35 kilogramów

Z relacji osób zorientowanych w sprawie wynika, że bliźnięta przez dziesiątki lat funkcjonowały w absolutnym oderwaniu od rzeczywistości. Ostatnie wspomnienia sąsiadów o rodzeństwie pochodzą z czasów ich wczesnej młodości, krótko po tym, jak skończyli edukację i przestali pokazywać się na drogach Wiatrołuży.

Z biegiem czasu wokół domu postawiono solidny, wysoki płot, a dostępu do posesji strzegły agresywne psy. Domownicy konsekwentnie i skutecznie odcinali się od reszty wsi, nie wpuszczając nikogo za bramę swojego gospodarstwa.

– Ludzie mówili, że zamknęli się w sobie, że nie chcą kontaktu z innymi. Dziś każdy może żyć samotnie, nikt się już tak nie interesuje sąsiadami jak kiedyś. Ale teraz każdy zadaje sobie pytanie: jak mogliśmy tego nie zauważyć? – mówi jeden z mieszkańców.

Jak informował dziennik „Fakt”, interweniujące służby odnalazły Marzenę i Janusza w dwóch zrujnowanych, niezamieszkanych budynkach gospodarczych. W oknach opuszczonych pomieszczeń zamontowano kraty. Kondycja odnalezionego rodzeństwa zszokowała nawet doświadczonych ratowników. Kobieta była skrajnie wygłodzona i ważyła około 35 kilogramów, co wskazywało na tragiczny stan jej organizmu.

47-latków natychmiast zabrano wezwanymi karetkami na oddział szpitalny w celu ratowania życia. Następnie rodzeństwo zostało przekazane pod opiekę specjalistów w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym.

Prokuratura w Suwałkach stawia zarzuty

Postępowanie w sprawie znęcania się nad osobami nieporadnymi z uwagi na ich kondycję psychiczną prowadzi Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. Oficjalne zarzuty w tej wstrząsającej sprawie usłyszały już matka pokrzywdzonych oraz ich starsza siostra.

Zdaniem organów ścigania, oskarżone kobiety przez dekady odmawiały rodzeństwu jakiejkolwiek opieki i godnych warunków do egzystencji. Zaniedbania obejmowały brak właściwego pożywienia, dostępu do opieki medycznej oraz utrzymania podstawowej higieny osobistej. Skutkiem tych potwornych działań było drastyczne wyniszczenie ciał 47-latków, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia oraz życia.

Śledczy zaznaczają jednak, że postępowanie karne wciąż znajduje się we wstępnej fazie, a kryminalni skrupulatnie weryfikują wszystkie szczegóły tego wieloletniego procederu.

Szok we wsi Wiatrołuża. Sąsiedzi pamiętają bliźnięta z dzieciństwa

W podlaskiej wsi nadal panuje absolutny szok i poczucie niedowierzania w to, co się stało. Starsi wiekiem sąsiedzi mają w pamięci Janusza jako normalnego, sympatycznego młodzieńca, który pracował w gospodarstwie, jeździł na rowerze i chętnie ucinał sobie pogawędki ze znajomymi.

Inni mieszkańcy przypominają sobie wspólne lata w szkolnych ławkach, zaznaczając, że nic nie zapowiadało dramatu, który według prokuratorów toczył się tuż za płotem posesji.