Groźny pożar dostawczaka. W aucie eksplodowały butle z gazem

Pożar auta dostawczego w Łomży. Eksplodowały butle z gazem

Do groźnego incydentu doszło w ruchliwym punkcie Łomży, niedługo przed godziną 15:00. Na pace samochodu dostawczego przewożono przeszło 20 butli napełnionych gazem LPG. Z uwagi na wysoce łatwopalny charakter tego paliwa, ryzyko wybuchu przy rosnącej temperaturze było ogromne. Gdy płomienie ogarnęły auto, dwie butle uległy eksplozji.

W pożarze nikt nie ucierpiał. Strażacy uratowali ładunek

Na miejsce zdarzenia zadysponowano znaczne siły. W operacji gaśniczej brało udział łącznie osiem zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Ratownicy, korzystając z profesjonalnego sprzętu, równolegle gasili płonące auto i intensywnie schładzali pozostałe na pace butle, minimalizując ryzyko ich wybuchu.

Skuteczność działań strażaków pozwoliła na uratowanie piętnastu zbiorników z gazem. Teren akcji został natychmiast odizolowany i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Szczęśliwie, pomimo dramatycznego przebiegu zdarzenia i ogromnego zagrożenia ze strony płonącego ładunku, nikt nie odniósł najmniejszych obrażeń. Incydent zakończył się wyłącznie na stratach w mieniu, a pojazd dostawczy spłonął doszczętnie.

- Zaparkowany samochód dostawczy przewoził na pace ponad 20 butli LPG o pojemności 11 kg. W wyniku pożaru doszło do eksplozji 2 butli. Dzięki szybkiej i skutecznej akcji strażaków udało się uratować pozostałych 15 butli, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenieniu się zagrożenia. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. W działaniach uczestniczyło 8 zastępów ratowniczo-gaśniczych, które sprawnie opanowały sytuację i zabezpieczyły teren zdarzenia. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie został poszkodowany - opisują akcję strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

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