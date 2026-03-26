Rail Baltica w Podlaskiem rusza. Jest decyzja wojewody

Nowa infrastruktura na trasie

Dzięki zatwierdzeniu przez wojewodę, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe może oficjalnie rozpocząć szeroko zakrojone prace budowlane. W pierwszej kolejności zaplanowano kompleksową rozbiórkę starej infrastruktury, w tym torowisk, peronów, przejazdów oraz budynków stacyjnych. Po oczyszczeniu terenu ruszy budowa nowoczesnej linii, w pełni zgodnej z aktualnymi wymogami europejskimi.

Realizacja tego projektu to nie tylko układanie nowych torów. Zaplanowano również stworzenie zaawansowanej infrastruktury technicznej, obejmującej systemy elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i hydrotechniczne. W ramach prac na tym odcinku powstaną m.in. dwa wiadukty drogowe, sześć przejść podziemnych dla pieszych, trzy mosty kolejowe oraz specjalna kładka. Obecnie wciąż trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę tych robót.

Rail Baltica podzielona na etapy

Przebudowa kluczowej trasy E75 na odcinku Białystok – Ełk została podzielona przez PKP PLK na trzy odrębne etapy realizacyjne. W 2025 roku wojewoda sukcesywnie wydawał stosowne zezwolenia dla poszczególnych fragmentów inwestycji.

Proces decyzyjny rozpoczął się w czerwcu od zatwierdzenia 23-kilometrowego odcinka w okolicach Grajewa. W lipcu zielone światło otrzymał 22-kilometrowy fragment biegnący przez Białystok, Choroszcz i Dobrzyniewo Duże. Ostatnia decyzja zapadła w listopadzie i dotyczyła najdłuższego, 36-kilometrowego odcinka, obejmującego pięć gmin: Dobrzyniewo Duże, Krypno, Mońki, Goniądz oraz Grajewo.

Część europejskiego korytarza

Budowa trasy Rail Baltica to obecnie jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych na kontynencie. Polska część tego projektu, oparta na linii E75 (Warszawa – Białystok – Ełk – Trakiszki – granica z Litwą), liczy łącznie około 340 kilometrów.

Cała trasa, łącząca polską stolicę z estońskim Tallinnem, rozciąga się na długości około tysiąca kilometrów. Na terytorium Polski szlak ten wchodzi w skład strategicznego korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, zapewniającego połączenie z Niemcami i krajami Beneluksu.

Kiedy zakończenie inwestycji?

Aktualne plany zakładają, że budowa polskiego odcinka Rail Baltica zostanie sfinalizowana do 2029 roku. Z kolei ukończenie fragmentów zlokalizowanych w państwach bałtyckich, zgodnie z najnowszym harmonogramem Komisji Europejskiej, zaplanowano na 2030 rok.

W pierwszym etapie działania trasa przez Litwę, Łotwę i Estonię będzie w większości jednotorowa. Linia zostanie jednak od razu zelektryfikowana i wyposażona w nowoczesny Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Plany na kolejne lata zakładają jej rozbudowę o drugi tor oraz dodatkowe odgałęzienia.