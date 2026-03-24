Papierosy z Białorusi lądują na Podlasiu. Ogromna wartość kontrabandy

Wielka akcja Straży Granicznej. Papierosy lądują z nieba

ponad 470 tys. zł – wartość ujawnionej kontrabandy w weekend

ponad 20 tys. paczek papierosów znalezionych w terenie

2,5 tys. paczek zabezpieczonych w aucie w Kuźnicy

2 zatrzymanych obywateli Polski

minimum 3 lata więzienia za zarzucane czyny

ponad 3,3 mln zł – wartość przemytu ujawnionego od początku roku

Część nielegalnego towaru zlokalizowano na obszarze podlegającym Placówkom Straży Granicznej w Lipsku oraz Krynkach. Mundurowi natrafili tam na paczki z wyrobami tytoniowymi, a obok nich leżały resztki balonów meteorologicznych i lokalizatory GPS, które pomagały przemytnikom w odnajdywaniu ładunków.

Podczas czterech różnych interwencji przechwycono łącznie ponad 20 tysięcy paczek papierosów rozmaitych marek. Szacuje się, że znaleziona kontrabanda jest warta około 420 tysięcy złotych. Służby intensywnie pracują nad namierzeniem osób, które wysyłały i odbierały te nielegalne paczki.

Zatrzymania w Kuźnicy. Polacy przewozili nielegalny towar

Kolejny sukces pograniczników miał miejsce w Kuźnicy, gdzie do kontroli drogowej zatrzymano osobowego forda. W przestrzeni bagażowej auta znajdowały się papierosy pozbawione polskich znaków akcyzowych.

W pojeździe znaleziono:

2,5 tys. paczek papierosów

kontrabandę o wartości ponad 51 tys. zł

dwa nadajniki GPS

Autem poruszało się dwóch Polaków. Zostali oni zatrzymani przez mundurowych. Obaj usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego, a także z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zatrzymanym grozi teraz co najmniej trzyletni pobyt za kratami. Sąd zdecydował już o tymczasowym, trzymiesięcznym aresztowaniu kierowcy pojazdu.

Straż Graniczna podkreśla, że metoda przerzucania papierosów przez wschodnią granicę za pomocą balonów meteorologicznych jest wciąż popularna wśród przemytników. Tylko od początku tego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG przejęli w ten sposób nielegalny towar o łącznej wartości przekraczającej 3,3 miliona złotych.