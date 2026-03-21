Kolejne podejrzane balony spadły na Podlasiu

Służby mundurowe odnalazły na terenie kilku powiatów województwa podlaskiego balony z przyczepionymi do nich ładunkami. Śledczy są przekonani, że zjawisko to jest nową metodą nielegalnego transportu towarów z terytorium sąsiednich państw. Funkcjonariusze z regionu poinformowali oficjalnie, że udało im się przejąć pięć niewielkich aerostatów oraz dziesięć zafoliowanych pakunków.

- Podlascy policjanci odnotowali dziś na terenie województwa podlaskiego przypadki ujawnienia balonów oraz pakunków owiniętych folią. Łącznie ujawniono 5 balonów oraz 10 paczek. Na miejscu pracują funkcjonariusze

- przekazali policjanci.

Policja ostrzega mieszkańców przed balonami z przemytu

Policja zwraca szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa w sytuacji odnalezienia tego typu nietypowych przedmiotów na swoich posesjach lub w lasach. Zabezpieczone tekturowe pudła, które przymocowano do opadających obiektów, mogą stanowić realne zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu. W związku z rosnącą falą takich incydentów mundurowi opublikowali ostrzeżenie skierowane do mieszkańców przebywających w tym rejonie.

"Widzisz taki pakunek lub balon? Nie podchodź, nie dotykaj. Zadzwoń na 112."

Wiadomo, gdzie spadły balony. Działania w kilku powiatach

Nietypowe znaleziska zlokalizowano na dość rozległym obszarze, co wyraźnie dowodzi przeniesienia procederu daleko poza ścisły pas graniczny ze wschodnimi sąsiadami. Według ustaleń przekazanych przez redakcję dziennika "Kurier Poranny", policyjne działania prowadzone są na rozległym obszarze obejmującym teren powiatu monieckiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego oraz białostockiego.

Z zebranych informacji wynika ponadto, że jeden z balonów spadł na tereny należące do gminy Śniadowo w granicach administracyjnych powiatu łomżyńskiego. OSP KSRG Szczepankowo potwierdziło, że pierwszy sygnał alarmowy dotyczący odnalezienia balonu wpłynął został zgłoszony dokładnie o godzinie 5:25.

Białystok również na celowniku

Proceder wykorzystywania małych statków powietrznych do nielegalnego przerzutu towarów przybiera w tym regionie na sile z każdym kolejnym tygodniem. Zaledwie kilka dni temu informowano o podobnej sytuacji, która miała miejsce bezpośrednio w granicach stolicy województwa podlaskiego. Osoby zamieszkujące prywatną posesję zlokalizowaną przy ulicy Gajowej natrafiły na dwa podobne balony transportujące wyroby tytoniowe pozbawione obowiązujących znaków akcyzowych.