Od 22 marca 2026 r. na 60 dni przedłużono ograniczenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią.

Straż Graniczna nie przyjmuje wniosków od osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę w ramach operacji hybrydowej.

Działania te mają na celu ochronę wschodniej granicy Polski i UE przed nielegalnymi działaniami przestępczymi, w tym agresywnymi próbami forsowania granicy i atakami na funkcjonariuszy.

Utrudnienia dla migrantów na granicy z Białorusią przedłużone o 60 dni

Głównym powodem przedłużenia ograniczeń jest trwająca, hybrydowa operacja, którą polskie władze przypisują reżimowi w Mińsku. Polega ona na organizowaniu agresywnych prób forsowania granicy, atakach na polskich funkcjonariuszy oraz aktywnym wsparciu białoruskich służb w tych działaniach. Migranci, często zwabieni obietnicami łatwego dostępu do Europy Zachodniej, są wykorzystywani jako narzędzie polityczne, mające na celu destabilizację regionu i wywieranie presji na Polskę i Unię Europejską. Rząd konsekwentnie działa na rzecz ochrony wschodniej granicy Polski i UE, nie dając szansy na realizację nielegalnych działań przestępczych. Jak podkreśla MSWiA, dotyczy to między innymi: „organizowania agresywnych prób forsowania granicy, ataków na naszych funkcjonariuszy, a także wsparcia białoruskich służb w tych działaniach”.

Decyzja o przedłużeniu ograniczeń jest odpowiedzią na utrzymujące się zagrożenie i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom terenów przygranicznych, jak i samym funkcjonariuszom Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji.

- Straż Graniczna nie przyjmuje wniosków od osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę w ramach hybrydowej operacji - poinformowało MSWiA.

🗓️ ❗Od dzisiaj, 22 marca 2026 r., na kolejne 60 dni przedłużono czasowe ograniczenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową bezpośrednio na granicy z Białorusią. @Straz_Graniczna nie przyjmuje wniosków od osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) March 22, 2026

