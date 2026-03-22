Rząd zdecydował w sprawie wschodniej granicy. Ograniczenia dla migrantów przedłużone

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-03-22 15:59

W niedzielę, 22 marca na kolejne 60 dni przedłużono czasowe ograniczenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową bezpośrednio na granicy z Białorusią. Polska granica z Białorusią od dawna stanowi punkt zapalny na mapie Europy. Od początku tzw. kryzysu migracyjnego, który rozpoczął się w 2021 roku, wschodnia granica naszego kraju jest areną nieustannych prób nielegalnego przekraczania

  • Od 22 marca 2026 r. na 60 dni przedłużono ograniczenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową na granicy z Białorusią.
  • Straż Graniczna nie przyjmuje wniosków od osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę w ramach operacji hybrydowej.
  • Działania te mają na celu ochronę wschodniej granicy Polski i UE przed nielegalnymi działaniami przestępczymi, w tym agresywnymi próbami forsowania granicy i atakami na funkcjonariuszy.

Utrudnienia dla migrantów na granicy z Białorusią przedłużone o 60 dni

Głównym powodem przedłużenia ograniczeń jest trwająca, hybrydowa operacja, którą polskie władze przypisują reżimowi w Mińsku. Polega ona na organizowaniu agresywnych prób forsowania granicy, atakach na polskich funkcjonariuszy oraz aktywnym wsparciu białoruskich służb w tych działaniach. Migranci, często zwabieni obietnicami łatwego dostępu do Europy Zachodniej, są wykorzystywani jako narzędzie polityczne, mające na celu destabilizację regionu i wywieranie presji na Polskę i Unię Europejską. Rząd konsekwentnie działa na rzecz ochrony wschodniej granicy Polski i UE, nie dając szansy na realizację nielegalnych działań przestępczych. Jak podkreśla MSWiA, dotyczy to między innymi: „organizowania agresywnych prób forsowania granicy, ataków na naszych funkcjonariuszy, a także wsparcia białoruskich służb w tych działaniach”.

Decyzja o przedłużeniu ograniczeń jest odpowiedzią na utrzymujące się zagrożenie i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom terenów przygranicznych, jak i samym funkcjonariuszom Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji.

Straż Graniczna nie przyjmuje wniosków od osób, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę w ramach hybrydowej operacji - poinformowało MSWiA.

