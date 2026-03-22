Wypadek pociągu Intercity. Na torach stały żubry, nie miały żadnych szans

Krótko po godzinie 7 rano na trasie kolejowej relacji Białystok - Warszawa miał miejsce niebezpieczny wypadek z udziałem pociągu PKP Intercity "Żubr". W rejonie miejscowości Witowo na szlak wtargnęły dzikie zwierzęta. Rozpędzona maszyna z impetem wjechała w trzy żubry.

Na miejsce skierowano zastępy strażackie oraz pracowników lokalnych służb leśnych.

"Około godz. 7.30 w okolicy m. Witowo doszło do zderzenia pociągu osobowego z żubrami. Pociągiem podróżowało 52 pasażerów oraz 3 osoby obsługi. W wyniku zderzenia nikt nie został ranny natomiast 3 żubry poniosły śmierć"

- przekazali w komunikacie strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Z powodu wypadku i wynikających z niego opóźnień, przewoźnik wprowadził specjalne udogodnienia dla podróżnych, którzy utknęli na trasie. Osoby jadące z Białegostoku do Warszawy mogły kontynuować podróż składem Kolei Mazowieckich (KM nr 19050) relacji Czeremcha – Warszawa Wschodnia, w którym obowiązywało honorowanie biletów Intercity.