Masowe kontrole taksówek. Posypały się mandaty i kary

Akcja objęła całe województwo podlaskie. Funkcjonariusze skupili się na sprawdzaniu:

stanu technicznego pojazdów

uprawnień kierowców

trzeźwości

obowiązkowego wyposażenia aut

legalności wykonywania przewozów

W ciągu jednej doby skontrolowano ponad 300 pojazdów świadczących odpłatny przewóz osób. Podczas działań ujawniono aż 164 wykroczenia. W ich wyniku funkcjonariusze zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych pojazdów, których stan techniczny budził zastrzeżenia.

Do konkretnych zdarzeń doszło m.in. w Białymstoku, gdzie 21-letni kierowca taksówki przekroczył prędkość o 25 km/h za co został ukarany mandatem i 5 punktami karnymi. Z kolei pod dworcem PKP zatrzymano kierowcę bez wymaganego orzeczenia lekarskiego; nałożono na niego karę administracyjną w wysokości 2000 zł. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku ujawnili także 3 przypadki nieewidencjonowania przejazdów TAXI na kasie fiskalnej.

Akcja służb miała przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwrócono na osoby korzystające z usług przewozowych, które powierzają kierowcom swoje zdrowie i życie.