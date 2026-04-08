Lepiej tego nie dotykać. Ważne ostrzeżenie dla mieszkańców Podlasia

akcja: 17–20 kwietnia

miejsce: woj. podlaskie (lasy, pola, łąki)

metoda: zrzuty z samolotów

nie dotykaj przynęt

przez 2 tygodnie ogranicz ruch zwierząt domowych

Szczepionki trafią do lasów i na pola

Akcja zostanie przeprowadzona w dniach 17–20 kwietnia i obejmie głównie:

kompleksy leśne

pola

łąki

Zrzuty nie będą prowadzone nad terenami zabudowanymi ani w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Przynęty mają charakterystyczny wygląd – są w kolorze od brązowo-zielonego do brązowego i mają formę niewielkich bloczków. W ich wnętrzu znajduje się plastikowy blister zawierający szczepionkę.

Służby podkreślają, że przynęt nie wolno dotykać ani niszczyć. Te, które miały kontakt z człowiekiem, są omijane przez lisy, co znacząco obniża skuteczność całej akcji.

Najważniejsze zalecenia:

nie podnosić ani nie przemieszczać przynęt

nie niszczyć ich

zachować szczególną ostrożność podczas spacerów

Preparat zawarty w przynętach jest bezpieczny dla zwierząt domowych oraz innych dzikich zwierząt. Jednak w przypadku kontaktu z człowiekiem należy zachować ostrożność.

Jeśli zawartość szczepionki dostanie się na błony śluzowe lub uszkodzoną skórę należy dokładnie przemyć to miejsce wodą z mydłem, a następnie skontaktować się z lekarzem.

Ograniczenia dla właścicieli zwierząt

Po zakończeniu akcji przez około 2 tygodnie obowiązują dodatkowe zalecenia dotyczące zwierząt domowych:

psy powinny być trzymane na uwięzi

koty należy przetrzymywać w zamknięciu

Ma to zapobiec przypadkowemu kontaktowi zwierząt z przynętami.

Wścieklizna jest groźną chorobą odzwierzęcą. Ta wirusowa choroba zakaźna dotyka centralnego układu nerwowego, wrażliwe są na nią wszystkie gatunki ssaków – w tym ludzie. Wirus wścieklizny przenosi się głównie przez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą (np. przez pogryzienie).

Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii, głównym objawem choroby u dzikich zwierząt jest utrata wrodzonego lęku, mogą również wystąpić agresywne ataki na zwierzęta domowe, gospodarskie i ludzi. Z kolei u psów może wystąpić ślinotok, opadanie żuchwy z wypadaniem języka, porażenia, spożywanie niejadalnych przedmiotów i wiele innych objawów.

