Przyjechał odebrać śmieci. Pies przeskoczył płot i rzucił się na mężczyznę

Do groźnego zdarzenia doszło w Narewce. Pies wydostał się z prywatnej posesji i zaatakował pracownika firmy odbierającej odpady. Sprawą zajęli się dzielnicowi, którzy ukarali właścicielkę zwierzęcia mandatami.

Z ustaleń policjantów wynika, że czworonóg najprawdopodobniej przeskoczył przez ogrodzenie posesji, a następnie ugryzł mężczyznę wykonującego obowiązki służbowe przy odbiorze śmieci. Na miejscu interweniowali dzielnicowi.

Podczas czynności wyszło na jaw, że pies nie posiadał wymaganego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Właścicielka zwierzęcia została ukarana dwoma mandatami karnymi o łącznej wysokości 500 zł.

Policja przypomina, że właściciel ma obowiązek właściwego nadzoru nad zwierzęciem. W przypadku pogryzienia może ponosić odpowiedzialność karną, a brak szczepienia przeciwko wściekliźnie jest wykroczeniem zagrożonym grzywną. Policjanci apelują o odpowiedzialną opiekę nad czworonogami i odpowiednie zabezpieczanie posesji.