Kolejne rozczarowanie pracowników Biaglassu. "Czuje się zdradzona i poniżona"

Dramat załogi huty Biaglass. Relokacja na Dolny Śląsk

Sprawa dotyczy bardzo trudnej sytuacji zatrudnionych w białostockiej hucie szkła Biaglass. Jak informowaliśmy wcześniej, zakład został zlikwidowany w dotychczasowej lokalizacji i przeniesiony do oddalonego o 700 kilometrów Pieńska na Dolnym Śląsku, a teren dawnej fabryki sprzedano deweloperowi. Najważniejsze fakty w tej sprawie prezentują się następująco:

Produkcja z Białegostoku została całkowicie przeniesiona do Pieńska.

Załoga miała stawić się w nowym miejscu pracy.

Dopiero naciski ze strony Państwowej Inspekcji Pracy oraz protesty wymusiły na prezesie deklarację załatwienia sprawy w oparciu o przepisy.

We wtorek, 14 kwietnia, załoga miała otrzymać dokumenty kończące współpracę.

Zamiast tego podsunięto im pisma odbierające prawo do odszkodowań i długiego okresu wypowiedzenia.

Obietnice prezesa Czemiela a rzeczywistość

Wtorek, 14 kwietnia, miał być dniem, w którym zatrudnieni sfinalizują sprawy kadrowe z godnością. Rzeczywistość okazała się jednak dla nich bezlitosna. Pracownicy Biaglassu nie tego się spodziewali.

Ufając tym słowom, licznie zgromadzona załoga – w tym osoby z 40-letnim stażem pracy – stawiła się po odbiór dokumentów. Ludzie byli przekonani, że otrzymają gwarantowane ustawowo odprawy i zachowają trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Zamiast tego przedłożono im do podpisu "lojalki", które całkowicie odbierały im prawo do trzymiesięcznego wypowiedzenia oraz odszkodowań. Pisma te dodatkowo zwalniały zarząd z odpowiedzialności za likwidację fabryki w Białymstoku i wymuszały milczącą zgodę na relokację o 700 kilometrów.

– Jak pan mógł obiecać co innego, a teraz bezczelnie się wycofać?! – pytali wściekli pracownicy. Odpowiedź prezesa zwala z nóg. – Mogłem, po prostu tydzień temu się pomyliłem – tłumaczył prezes.

- Czuje się zdradzona i poniżona - żali się 50-letnia Izabela Juźwik (50 l.)

Pracownicy zapowiadają walkę w sądzie.

