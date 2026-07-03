Jak oszczędzać podczas zakupów? 10 prostych sposobów, dzięki którym wydasz mniej

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-07-03 10:08

Choć inflacja w Polsce wyraźnie wyhamowała, to ceny wielu produktów wciąż są znacznie wyższe niż jeszcze kilka lat temu. W praktyce oznacza to, że codzienne zakupy nadal mocno obciążają domowe budżety. Dlatego warto wyrobić sobie kilka prostych nawyków, które pozwolą wydawać mniej, nie rezygnując z potrzebnych produktów.

Nie trzeba radykalnie ograniczać wydatków, aby zauważyć różnicę w domowym budżecie. Kilka prostych nawyków może sprawić, że w skali miesiąca w portfelu zostanie nawet kilkaset złotych więcej. Przy obecnych cenach żywności i codziennych produktów każda taka oszczędność ma znaczenie. Sprawdźcie nasze pomysły na oszczędzanie.

Choć wiele z tych sposobów wydaje się oczywistych, w praktyce potrafią przynieść naprawdę zauważalne oszczędności. Zobacz naszą galerię i poznaj 10 prostych zasad, dzięki którym podczas codziennych zakupów wydasz mniej.   

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