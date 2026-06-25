Wampiry energetyczne w twoim domu. W czasie upałów pożerają prąd i podnoszą rachunki

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-06-25 11:49

Fala upałów oznacza nie tylko większy dyskomfort, ale również wyższe rachunki za energię elektryczną. Gdy temperatura za oknem rośnie, część domowych urządzeń pracuje znacznie intensywniej niż zwykle, zużywając więcej prądu. Warto wiedzieć, które z nich należą do największych "wampirów energetycznych" i najmocniej obciążają domowy budżet.

Cała Polska w ostrzeżeniach IMGW przed upałami. A będzie jeszcze gorzej! Nadciągają afrykańskie upały. Wysokie temperatury sprawiają, że wiele domowych urządzeń pracuje znacznie intensywniej oraz dłużej, a to przekłada się na większe zużycie energii elektrycznej. Efekt? Rachunki za prąd mogą wyraźnie wzrosnąć.

Warto wiedzieć, które urządzenia w naszym domu zasługują na miano energetycznego wampira. Na wysokość rachunków wpływa nie tylko moc sprzętu, ale również czas jego pracy. Sprawdźcie, które urządzenia w naszym domach pobierają najwięcej energii podczas upałów.

Młoda kobieta, z zamkniętymi oczami i uniesioną głową, siedzi na podłodze, opierając się o kanapę, szukając ulgi od upału. Obok niej działa wentylator, a przez okno widać słońce, co podkreśla problem „wampirów energetycznych” i rosnących rachunków, o których przeczytasz na naszym portalu.
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