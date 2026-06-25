Wampiry energetyczne w twoim domu. W czasie upałów pożerają prąd i podnoszą rachunki

Cała Polska w ostrzeżeniach IMGW przed upałami. A będzie jeszcze gorzej! Nadciągają afrykańskie upały. Wysokie temperatury sprawiają, że wiele domowych urządzeń pracuje znacznie intensywniej oraz dłużej, a to przekłada się na większe zużycie energii elektrycznej. Efekt? Rachunki za prąd mogą wyraźnie wzrosnąć.

Warto wiedzieć, które urządzenia w naszym domu zasługują na miano energetycznego wampira. Na wysokość rachunków wpływa nie tylko moc sprzętu, ale również czas jego pracy. Sprawdźcie, które urządzenia w naszym domach pobierają najwięcej energii podczas upałów.