IKEA otwiera pierwszy sklep w Białymstoku. Będą kultowe produkty, szwedzkie przysmaki i coś jeszcze

Otwarcie pierwszego sklepu IKEA w Białymstoku zaplanowano na 12 listopada 2026 roku. Nowy punkt powstaje przy ul. Wrocławskiej 20, w Galerii Zielone Wzgórze, na części powierzchni zajmowanej dotychczas przez hipermarket Carrefour.

Będzie to drugi w Polsce sklep IKEA działający w kompaktowym formacie. Pierwszy taki punkt uruchomiono w 2025 roku w Bielsku-Białej. Choć białostocka placówka będzie mniejsza od tradycyjnych sklepów sieci, jej oferta ma obejmować nie tylko zakupy, ale również usługi projektowe i gastronomię.

Co będzie można kupić w IKEA w Białymstoku? Ponad 2000 produktów od ręki

Nowy sklep zajmie powierzchnię ponad 3600 metrów kwadratowych. Klienci znajdą w nim ponad 2000 produktów wyposażenia domu, przede wszystkim akcesoria i artykuły codziennego użytku.

Wśród dostępnych produktów znajdą się również popularne meble i dodatki IKEA, takie jak regały KALLAX, fotele STRANDMON, szklanki POKAL czy pudełka do przechowywania DRÖNA.

Na miejscu przygotowane zostaną także gotowe aranżacje wnętrz. Odwiedzający zobaczą propozycje urządzenia zarówno niewielkich mieszkań, jak i większych domów. Będzie można przyjrzeć się rozwiązaniom dotyczącym przechowywania, organizacji przestrzeni i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń.

Co ważne, brak wybranego produktu na sklepowej półce nie oznacza, że nie będzie można go kupić. Klienci otrzymają dostęp do pełnego asortymentu IKEA poprzez zamówienia składane na miejscu lub przez internet. Zakupy będzie można odebrać w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA w Białymstoku albo zamówić dostawę do domu.

Nie tylko meble. Bistro IKEA i Sklepik Szwedzki w Białymstoku

Jedną z atrakcji nowego sklepu będzie oferta gastronomiczna. W Galerii Zielone Wzgórze pojawią się Bistro IKEA oraz Sklepik Szwedzki.

Oznacza to, że mieszkańcy Białegostoku będą mogli nie tylko kupować wyposażenie mieszkań, ale również korzystać z gastronomicznej części oferty szwedzkiej marki. Sklepik Szwedzki umożliwi natomiast zakup produktów spożywczych.

W nowym sklepie przewidziano również przestrzeń do profesjonalnego planowania wnętrz. Specjaliści IKEA pomogą klientom zaprojektować kuchnie oraz systemy przechowywania, dopasowując rozwiązania do konkretnych potrzeb i dostępnej powierzchni.

IKEA w Białymstoku. Godziny otwarcia i lokalizacja

Pierwszy sklep IKEA w Białymstoku rozpocznie działalność w czwartek, 12 listopada. Będzie sąsiadował z hipermarketem Carrefour, który w związku z inwestycją przechodzi przebudowę i modernizację.

Godziny otwarcia IKEA w Białymstoku:

Poniedziałek–sobota: 9:00–21:00

Niedziele handlowe: 10:00–20:00

Adres: ul. Wrocławska 20, Galeria Zielone Wzgórze

Nowa placówka ma połączyć najważniejsze elementy oferty dużych sklepów IKEA na znacznie mniejszej powierzchni. Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskają możliwość obejrzenia produktów na żywo, skorzystania z pomocy projektantów i zamawiania mebli bez konieczności odwiedzania wielkopowierzchniowego sklepu w innym mieście.

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