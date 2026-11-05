ABW zatrzymała sześć osób. Podejrzani są o szpiegostwo na rzecz Rosji

Funkcjonariusze ABW przeszukali 21 lokalizacji na terenie województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

Wśród zatrzymanych jest pięciu Polaków i 37-letnia Rosjanka. Zatrzymania dokonano na polecenie prokuratora z podlaskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Dostarczali komponenty dla rosyjskiej armii

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani prowadzili działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych oraz uczestniczyli w procederze wspierającym potencjał militarny Federacji Rosyjskiej.

- Według ustaleń śledztwa grupa miała nielegalnie dostarczać do Rosji znaczne ilości komponentów o przeznaczeniu wojskowym, wykorzystywanych m.in. do produkcji amunicji i systemów uzbrojenia - informuje ABW

Zarzuty szpiegostwa

Podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Cztery osoby usłyszały również zarzuty szpiegostwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec czterech podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych dwóch osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.