Wielka akcja policji na Podlasiu. Łowcy cieni zatrzymali 34 osoby

Ponad 400 policjantów uczestniczyło w akcji.

Sprawdzono ponad 300 miejsc na Podlasiu.

Zatrzymano 34 osoby, w tym trzy ścigane listami gończymi.

W Sejnach 25-latek ukrywał się u matki.

Działania przygotowali i koordynowali tzw. łowcy cieni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Wśród zatrzymanych znalazł się 32-latek poszukiwany do odbycia dwóch lat więzienia za przestępstwa narkotykowe oraz 19-latek poszukiwany w związku z dwoma rozbojami w Białymstoku.

W Łomży policjanci zatrzymali 51-letnią kobietę skazaną na rok i 10 miesięcy więzienia za przywłaszczenie mienia znacznej wartości. W ręce mundurowych wpadł również 50-latek skazany na rok więzienia za znęcanie się nad rodziną.

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Z kolei w Białymstoku zatrzymano 42-letniego mieszkańca gminy Brańsk, poszukiwanego listem gończym za przywłaszczenie i kradzieże. Mężczyzna spędzi w więzieniu pół roku.

Do nietypowego zatrzymania doszło w Sejnach. Policjanci znaleźli 25-latka w mieszkaniu jego matki, choć kobieta zapewniała, że syna nie ma w domu. Mężczyzna pakował rzeczy przed planowanym wyjazdem. Zamiast wyjechać, trafił do aresztu, gdzie spędzi 10 miesięcy.

Łącznie podczas akcji zatrzymano 34 obywateli Polski. Trzy osoby były poszukiwane listami gończymi, a pozostałe na podstawie zarządzeń i nakazów doprowadzenia.

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