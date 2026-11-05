Pościg na Zielonych Wzgórzach. Skończyła mu się droga. Miał 2 promile, 2 zakazy i mefedron.

Paweł Jakubowski
2026-11-05 0:11

Jechał szlaczkiem, później uciekał. Kierowcę zatrzymano na Osiedlu Zielone Wzgórza po pieszym pościgu. Mężczyzna miał ponad 2 promile.

Policyjny radiowóz blokuje na parkingu Mercedesa. O nocnym pościgu w Białymstoku przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

W nocy policjanci, na Osiedlu Zielone Wzgórza, zauważali samochód jadący szlaczkiem. Kierowca Mercedesa zaczął uciekać w osiedlowe uliczki.

- Pojazd zatrzymał się na parkingu z którego nie było możliwości dalszej jazdy. Z auta wysiadł kierowca i zaczął uciekać pieszo. Mundurowi po chwili go zatrzymali - informuje biuro prasowe Podlaskiej Policji

34-latek, miał dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Był poszukiwany przez sąd. Badanie alkomatem wykazało że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mundurowi w aucie znaleźli woreczek strunowy z kryształem. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że był to mefedron.

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