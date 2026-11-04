CBA zatrzymało 25 osób w sprawie Elektrowni Ostrołęka. Przeszukania u polityków PiS

O zatrzymaniach poinformował w środę (4 listopada) minister Tomasz Siemoniak. Śledztwo obejmuje lata 2018–2019 i dotyczy działania na szkodę spółek Elektrownia Ostrołęka, Enea oraz Energa. Funkcjonariusze prowadzą przeszukania i zabezpieczają materiały dowodowe w 30 miejscach na terenie 11 województw.

Jak przekazał dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski, na polecenie białostockiej prokuratury agenci CBA przeprowadzili również przeszukania u polityków PiS – Arkadiusza Czartoryskiego i Krzysztofa Tchórzewskiego.

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Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wyjaśnił, że sprawa dotyczy wyrządzenia szkody wskutek niekompetencji i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek. Zatrzymani mają jeszcze w środę trafić do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Na polecenie białostockiej prokuratury CBA dokonało przeszukań u polityków PiS Arkadiusza Czartoryskiego i Krzysztofa Tchórzewskiego. Chodzi o śledztwo dotyczące budowy Elektrowni Ostrołęka. @RadioZET_NEWS— Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) November 4, 2026

– Zaczynamy tę sprawę bardzo aktywnie wyjaśniać i będzie to ogromne śledztwo. Dzisiaj machina ruszyła – powiedział Siemoniak w TVN24.

Elektrownia Ostrołęka. Miliardowe straty

Budowa nowego bloku węglowego w Ostrołęce rozpoczęła się pod koniec 2018 roku. Wartość kontraktu przekraczała 6 mld zł. Wiosną 2020 roku inwestycję zawieszono, a następnie zdecydowano o zmianie technologii z węglowej na gazową.

W marcu 2021 roku rozpoczęto rozbiórkę wcześniej wybudowanych elementów bloku węglowego. W maju 2022 roku posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba ocenili, że straty związane z inwestycją wyniosły 1,3 mld zł.

Obecnie śledczy badają działania podejmowane w latach 2018–2019. Według informacji przekazanych przez Siemoniaka szkoda majątkowa przekracza miliard złotych.