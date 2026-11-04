Jagiellonia Białystok - Lewski Sofia. Wyjazdowe starcie w Lidze Europy

Mocny rywal

W meczu 4. kolejki Ligi Europy Jaga zagra z Lewskim Sofia. To 27-krotny Mistrz Bułgarii i 26-krotny zdobywca pucharu tego kraju. W sezonie 2006/2007 jako pierwszy bułgarski zespół w historii awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Zespół jest na fali, w tym sezonie nie przegrał ani jednego spotkania w bułgarskiej lidze, notując 10 zwycięstw i 2 remisy, co daje mu fotel lidera. W Lidze Europy "Niebiescy" z dorobkiem 4 punktów są na miejscu 17.

Lewski Sofia w meczu z Jagą, będzie mógł liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów. Spotkanie zostanie rozegrane Stadionie Narodowym im. Wasyla Lewskiego, który pomieści 43 tys. kibiców.

To właśnie na bułgarski zespół stawiają bukmacherzy. Czy Jagiellonia zaskoczy wszystkich i zgarnie 3 punkty?

Powrót na właściwe tory

Po niedawnym kryzysie podopieczni Adriana Siemieńca odbili się od dna i zanotowali 3 mecze bez porażki wygrywając w Ekstraklasie z Wisłą Płock i Wieczystą Kraków, a w Pucharze Polski z Lechią Gdańsk. W ligowej tabeli Jaga awansowała na 9. lokatę z dorobkiem 18 punktów. A jak wygląda sytuacja Żółto-Czerwonych w Lidze Europy?

Po trzech kolejkach Duma Podlasia ma 3 punkty i jest na 27. miejscu. Jaga zanotowała dwie porażki z greckim Olympiakosem i belgijskim Anderlechtem oraz wygraną z armeńskim Araratem. Jeśli Duma Podlasia chce kontynuować swoją przygodę w europejskich pucharach wiosną, musi w czwartek dać z siebie wszystko.

Mecz Jagiellonii Białystok z Lewskim Sofia rozpocznie się w czwartek o godz. 18:45.