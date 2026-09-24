Czarek zaatakował Nikolę toporkiem. Oboje przebywają w szpitalach. "Ciągle jesteśmy w szoku"

W szkole zorganizowano już kryzysowe spotkanie z psychologiem. Placówka może również liczyć na pomoc władz gminy, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz jego łomżyńskiej delegatury. – Ale w pierwszej kolejności musimy zadbać o dobrostan naszych podopiecznych. Musimy mieć teraz siłę, żeby wspierać dzieci. Nami, dorosłymi, zajmiemy się zaraz potem – mówi Hanna Florczyk, dyrektorka szkoły.

Placówka w Ptakach jest niewielka. Uczy się w niej 79 osób, a poszczególne klasy liczą po kilkoro dzieci. Do klasy piątej, której uczniem jest Czarek, chodzi dziesięcioro uczniów. Klasa Nikoli liczy natomiast siedem osób. Dyrektorka przyznaje, że w tak małej społeczności niemal wszyscy dobrze się znają.

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– Wszyscy ciągle jesteśmy w szoku. To bardzo mała, kameralna szkoła, my się tutaj wszyscy doskonale znamy – mówi poruszona Hanna Florczyk.

Jak podkreśla, przed atakiem nie pojawiły się sygnały, które mogłyby wskazywać na nadchodzące niebezpieczeństwo. Czarek nie sprawiał wcześniej problemów wychowawczych. Pracownicy szkoły nie zauważyli również niczego, co świadczyłoby o trudnej sytuacji chłopca lub ryzyku wybuchu agresji.

Dramat przeżywają rodziny obojga uczniów. Dyrektorka pozostaje w kontakcie z ich matkami. Jak przekazała, mama chłopca będzie mogła spotkać się z synem dopiero następnego dnia. – Na razie nic więcej nie wiem i nie mogę powiedzieć – zaznacza Hanna Florczyk.

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