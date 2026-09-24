Czarek zaatakował Nikolę toporkiem. Oboje przebywają w szpitalach. "Ciągle jesteśmy w szoku"

Adam Kardasz
Adam Kardasz
Konsultacja: jch
2026-09-24 15:03

Dramatyczne zdarzenie w Szkole Podstawowej w Ptakach na Podlasiu wywołało ogromny wstrząs w całej Polsce. 11-letni chłopiec rzucił się z toporkiem na młodszą koleżankę. Dyrektorka placówki, Hanna Florczyk, w rozmowie z dziennikarzem Super Expressu opowiada o dramacie, z którym mierzy się cała szkolna społeczność.

Pusty korytarz w szkole w Ptakach, gdzie doszło do ataku toporkiem. O tragedii przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Marta Szabłowska

W szkole zorganizowano już kryzysowe spotkanie z psychologiem. Placówka może również liczyć na pomoc władz gminy, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz jego łomżyńskiej delegatury. – Ale w pierwszej kolejności musimy zadbać o dobrostan naszych podopiecznych. Musimy mieć teraz siłę, żeby wspierać dzieci. Nami, dorosłymi, zajmiemy się zaraz potem – mówi Hanna Florczyk, dyrektorka szkoły.

Placówka w Ptakach jest niewielka. Uczy się w niej 79 osób, a poszczególne klasy liczą po kilkoro dzieci. Do klasy piątej, której uczniem jest Czarek, chodzi dziesięcioro uczniów. Klasa Nikoli liczy natomiast siedem osób. Dyrektorka przyznaje, że w tak małej społeczności niemal wszyscy dobrze się znają.

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Wszyscy ciągle jesteśmy w szoku. To bardzo mała, kameralna szkoła, my się tutaj wszyscy doskonale znamy – mówi poruszona Hanna Florczyk.

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Jak podkreśla, przed atakiem nie pojawiły się sygnały, które mogłyby wskazywać na nadchodzące niebezpieczeństwo. Czarek nie sprawiał wcześniej problemów wychowawczych. Pracownicy szkoły nie zauważyli również niczego, co świadczyłoby o trudnej sytuacji chłopca lub ryzyku wybuchu agresji.

Dramat przeżywają rodziny obojga uczniów. Dyrektorka pozostaje w kontakcie z ich matkami. Jak przekazała, mama chłopca będzie mogła spotkać się z synem dopiero następnego dnia. – Na razie nic więcej nie wiem i nie mogę powiedzieć – zaznacza Hanna Florczyk.

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