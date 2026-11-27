Na jarmarku będzie można kupić rękodzieło, ozdoby, prezenty, kosmetyki i regionalne produkty. W dwóch strefach gastronomicznych pojawią się m.in. grzaniec, gorąca czekolada, langosze, kołacze, potrawy z grilla, churrosy, ciepłe pączki i owoce w czekoladzie. Nie zabraknie także lokalnych przysmaków.

Jedną z głównych atrakcji będą cztery przeszklone pawilony. W Poczcie Polarnej odwiedzający napiszą życzenia do Świętego Mikołaja, a kartki zostaną wysłane do Rovaniemi. W Studiu Mikołaja znajdą się dwie scenki fotograficzne; w piątkowe popołudnia i weekendy będzie można spotkać tam Mikołaja. Pracownia Elfów będzie miejscem warsztatów, spotkań i wystaw, a nowa Słodka Chatka zostanie poświęcona warsztatom pierniczkowym i domkom z piernika.

W programie Pracowni Elfów znalazły się m.in. spotkania z Książnicą Podlaską, warsztaty pakowania prezentów i tworzenia świątecznych dekoracji oraz zajęcia kulinarne. Będzie można również obejrzeć prace zgłoszone do konkursu „Podlaska Chatka z Piernika” i wziąć udział w wydarzeniach Świątecznego Tygodnia Zdrowia.

Na Rynku Kościuszki stanie też Miejski Kalendarz Adwentowy z 24 skrytkami. W dni powszednie okienka będą otwierane o godz. 17, a w weekendy o godz. 15. Pierwsze zostanie otwarte 1 grudnia wspólnie z prezydentem Białegostoku.

Jak dobrze znasz Opowieść Wigilijną? Tylko prawdziwi fani świąt zdobędą 10/10 punktów! Pytanie 1 z 10 Ile duchów wigilijnych nawiedziło Ebenezera Scrooge’a? Dwa tej samej nocy, a trzeci następnej Trzy tej samej nocy Po jednym duchu każdej nocy z rzędu (łącznie trzy duchy w trzy noce) Następne pytanie

Wśród wydarzeń specjalnych zaplanowano wizytę Mikołaja z Laponii, który przyjedzie do Białegostoku 6 grudnia. Z kolei 12 grudnia mieszkańcy podejmą próbę stworzenia największej pocztówki na świecie.

Do sprzedaży wrócą kolekcjonerskie kubki zaprojektowane przez lokalną rękodzielniczkę Paulinę Horbę. W tym roku dostępne będą czerwone egzemplarze oraz limitowana seria 100 żółtych kubków.

Godziny otwarcia jarmarku

Zgodnie z informacją na plakacie stoiska handlowe będą czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 11–18, w piątki i soboty od 11 do 20, a w niedziele od 10 do 17. Strefa gastronomiczna będzie działać od poniedziałku do czwartku w godz. 12–20, w piątki i soboty od 11 do 22, a w niedziele od 10 do 20

Białystok. Ten jarmark świąteczny to prawdziwa bajka! I te ceny!