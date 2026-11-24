Firma zapowiada, że w tym roku ciężarówka odwiedzi 23 miejscowości w ciągu 12 dni. Trasa rozpocznie się 1 grudnia w Mielcu i Tarnowie, a następnie obejmie kolejne miasta w różnych częściach kraju.

Na Podlasie świąteczny pojazd dotrze pod koniec objazdu. W środę 16 grudnia zaplanowano wizyty w Augustowie i Suwałkach. Coca-Cola zachęca do wspólnego świętowania i zapowiada atrakcje, ale na stronie z rozpiską trasy nie podaje godzin ani dokładnych lokalizacji postojów. Firma prosi, by śledzić publikowane przez nią aktualności.

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Na trasie świątecznej ciężarówki znalazły się: Mielec i Tarnów – wtorek, 1 grudnia; Nowy Sącz i Brzesko – środa, 2 grudnia; Kraków – czwartek, 3 grudnia; Biertowice i Wadowice – piątek, 4 grudnia; Prudnik – sobota, 5 grudnia; Ruda Śląska i Bytom – niedziela, 6 grudnia; Siedlce i Mińsk Mazowiecki – środa, 9 grudnia; Skierniewice i Łódź – czwartek, 10 grudnia; Toruń – piątek, 11 grudnia; Kartuzy i Gdynia – sobota, 12 grudnia; Gdańsk – niedziela, 13 grudnia; a na koniec Augustów i Suwałki – środa, 16 grudnia.

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