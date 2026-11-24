Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Białymstoku

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich mieszkańców stolicy Podlasia – ogólny stan powietrza w całym mieście jest dziś bardzo dobry. Lekki wiatr oraz sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, że dym z domowych pieców, kominów i rur wydechowych nie gromadzi się przy ziemi, lecz jest skutecznie rozpraszany. Atmosfera nad miastem pozostaje wolna od szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń.

To wspaniała okazja do zadbania o zdrowie i dobre samopoczucie. Niezależnie od tego, czy planujesz poranny rozruch, spacer z dzieckiem po parku, czy przewietrzenie mieszkania po nocy – dzisiejsze warunki całkowicie temu sprzyjają. Warto skorzystać z tak dobrej aury, ponieważ czyste powietrze w okresie zimowym to doskonały moment na bezpieczne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Jak odczytywać dzisiejsze (24.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej zrozumieć wyniki pomiarów, warto odnieść je do oficjalnych standardów bezpieczeństwa. Polskie prawo ustala dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (większych cząsteczek brudu) na poziomie 50 µg/m³. W przypadku pyłu PM2.5 (drobnych cząsteczek unoszących się w powietrzu) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska podaje normę roczną 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by jego średnie stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe odczyty z białostockich stacji pomiarowych z godziny 08:00:

Białystok, ul. Warszawska (pomiar z godz. 08:00): pył PM10 wynosi 7.9 µg/m³, a pył PM2.5 osiągnął 7.0 µg/m³. Indeks jakości powietrza dla obu pyłów określono jako Bardzo dobry . Stężenie PM10 wynosi niespełna 16% dobowej normy GIOŚ.

(pomiar z godz. 08:00): pył PM10 wynosi 7.9 µg/m³, a pył PM2.5 osiągnął 7.0 µg/m³. Indeks jakości powietrza dla obu pyłów określono jako . Stężenie PM10 wynosi niespełna 16% dobowej normy GIOŚ. Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty (pomiar z godz. 08:00): pył PM10 wynosi 7.1 µg/m³, a pył PM2.5 to 6.8 µg/m³. Jakość powietrza dla pyłu PM10 oceniono jako Bardzo dobrą , a jego poziom stanowi około 14% dopuszczalnego limitu dobowego.

(pomiar z godz. 08:00): pył PM10 wynosi 7.1 µg/m³, a pył PM2.5 to 6.8 µg/m³. Jakość powietrza dla pyłu PM10 oceniono jako , a jego poziom stanowi około 14% dopuszczalnego limitu dobowego. Białystok, Al. Piłsudskiego (pomiar z godz. 08:00): wartość PM10 wyniosła 9.3 µg/m³, zaś PM2.5 osiągnęła 9.1 µg/m³. Ogólny indeks stacji to Bardzo dobry , a zmierzone stężenia pyłów stanowią poniżej 19% normy GIOŚ dla PM10 i mieszczą się w wytycznych WHO.

(pomiar z godz. 08:00): wartość PM10 wyniosła 9.3 µg/m³, zaś PM2.5 osiągnęła 9.1 µg/m³. Ogólny indeks stacji to , a zmierzone stężenia pyłów stanowią poniżej 19% normy GIOŚ dla PM10 i mieszczą się w wytycznych WHO. Białystok, ul. Upalna (pomiar z godz. 08:00): pomiar wykazał 4.8 µg/m³ dla PM10 oraz 4.3 µg/m³ dla PM2.5. To najniższe wartości rejestrowane w mieście, stanowiące zaledwie 10% dobowej normy bezpieczeństwa dla pyłu PM10.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia zanieczyszczonego powietrza z dużą wilgotnością. Najczęściej tworzy się zimą, gdy dym z domowych pieców i spalin samochodowych opada nisko nad ziemię i tworzy niewidzialną dla oka warstwę brudu. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli w Twoim domu znajdują się dzieci, seniorzy bądź osoby z problemami oddechowymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie