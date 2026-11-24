Dramatyczne sceny rozegrały się 17 czerwca 2026 roku na terenie Białegostoku. Z oficjalnych informacji przekazanych przez Prokuraturę Rejonową Białystok-Południe wynika, że 28-latka chwyciła za nóż kuchenny i ugodziła nim brata w lewą stronę klatki piersiowej.

Śledczy zakwalifikowali ten czyn jako spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonego. Dokumenty z aktem oskarżenia w tej sprawie trafiły na biurko sędziego 20 listopada.

Czytaj też: Mężczyzna z przedmiotem przypominający broń. Kolejna interwencja policji

O dalszym losie oskarżonej oraz wymiarze ewentualnej kary zdecyduje teraz sąd. Za zarzucany kobiecie czyn kodeks karny przewiduje od 3 do nawet 20 lat więzienia.