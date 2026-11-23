Jałówka leży w gminie Michałowo, w powiecie białostockim, niedaleko granicy z Białorusią. Znajdujące się tam ruiny neogotyckiego kościoła św. Antoniego Padewskiego przyciągają uwagę zachowanymi fragmentami ceglanych murów i charakterystycznymi łukami.

Jak wynika z informacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, świątynię wzniesiono w latach 1910–1915. Jej uroczyste poświęcenie nastąpiło w 1919 roku.

Los kościoła odmienił się w 1944 roku. Wycofujące się oddziały niemieckie wysadziły jego wieżę. Spadające fragmenty konstrukcji uszkodziły dach, sklepienie i jeden z filarów. Po wojnie podejmowano próby odbudowy, jednak nie udało się ich zrealizować.

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Niezwykłe miejsce na Podlasiu. Ruiny są zabytkiem

Dziś pozostałości świątyni stanowią charakterystyczny element krajobrazu Jałówki. W 2017 roku ruiny kościoła wraz z ogrodzeniem wpisano do rejestru zabytków.

Miejsce poleca również Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, wskazując je jako ciekawy cel wycieczki i plener fotograficzny.

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Warto wiedzieć, że Jałówka była niegdyś miastem. Prawa miejskie otrzymała w 1545 roku, a do dziś zachowały się tu także inne ślady wielokulturowej historii, w tym zabytkowe cmentarze i świątynie.