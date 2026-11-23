Policjanci zauważyli kierowcę Citroena, który stał po przeciwnej stronie przejazdu kolejowego w Sokółce. Kiedy zapory zaczęły się podnosić, ale ich podnoszenie nie zostało zakończone, a sygnalizator nadawał jeszcze sygnał czerwony, kierowca wjechał na tory.

- Mieszkaniec Białegostoku tłumaczył, że wie o zmianie przepisów, ale spieszył się do pracy. Mężczyzna na 3 miesiące stracił prawo jazdy. Odpowie przed sądem - informuje biuro prasowe Podlaskiej Policji

Zatrzymanie prawa jazdy grozi za: