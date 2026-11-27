Posłuchaj relacji z konferencji „Równowaga, Praca, Rodzina”

Praca nie może zajmować całego życia

Wielu pracowników ma poczucie, że praca nigdy się nie kończy. Obowiązki zawodowe towarzyszą im również po powrocie do domu, utrudniając odpoczynek i poświęcanie czasu najbliższym. W efekcie coraz trudniej znaleźć przestrzeń na regenerację, która jest niezbędna do zachowania zdrowia i efektywności.

– W Polsce bardzo często żyjemy 24 godziny w pracy, przenosimy sprawy z pracy do domu, z domu później do pracy. Jesteśmy w tak zwanym ciągłym kole pracy– mówi Mariusz Wiśniewski z Krajowego Centrum Realizacji.

Elastyczność, która pomaga rodzinie

Rozwiązaniem może być większa elastyczność zatrudnienia – ruchomy czas pracy, praca zdalna czy możliwość dopasowania godzin do potrzeb rodziny. Nie każda firma może wprowadzić czterodniowy tydzień pracy, ale nawet niewielkie zmiany mogą wiele ułatwić.

Dobry pracownik to także wypoczęty pracownik

Na work-life balance korzystają nie tylko zatrudnieni, ale również przedsiębiorcy. Pracownik, który ma przestrzeń na odpoczynek i życie rodzinne, może być bardziej zaangażowany i efektywny.

– Wszelkie działania, które mogłyby zwiększyć dobrostan pracownika, są bardzo potrzebne i, co więcej, opłacalne dla pracodawców – zaznacza Mariusz Perkowski, prezes Open Education Group.

Łączenie pracy z życiem rodzinnym było głównym celem projektu „Najważniejsza jest rodzina”, realizowanego przez Open Education Group i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Obejmował m.in. szkolenia i doradztwo dla rodziców, działania wspierające aktywność ojców oraz współpracę z przedsiębiorstwami. W projekcie uczestniczyło 20 firm z województwa podlaskiego, które wdrożyły rozwiązania wspierające równowagę między pracą a życiem prywatnym.