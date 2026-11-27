Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Białymstoku

Zgodnie z najnowszymi odczytami ze stacji pomiarowych jakość powietrza w mieście jest dziś bardzo dobra oraz dobra. Mimo zimowej aury, dym z domowych kominów oraz spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi i są skutecznie rozpraszane przez wiatr. Mieszkańcy Białegostoku mogą bez obaw planować aktywności na świeżym powietrzu – warunki są w pełni bezpieczne dla każdego, w tym dzieci i seniorów.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ocenić stan powietrza, odwołujemy się do oficjalnych standardów. Dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przyjmuje roczną normę wynoszącą 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca natomiast zalecany poziom dobowy na poziomie 15 µg/m³).

Oto szczegółowy raport z białostockich stacji z godziny 08:00:

Białystok, ul. Warszawska (godz. 08:00) – ogólny indeks stacji to Bardzo dobry . Stężenie pyłu PM10 wyniosło zaledwie 11.2 µg/m³ (co stanowi niewiele ponad 22% dobowego limitu), a pyłu PM2.5 oszacowano na 9.4 µg/m³.

– ogólny indeks stacji to . Stężenie pyłu PM10 wyniosło zaledwie 11.2 µg/m³ (co stanowi niewiele ponad 22% dobowego limitu), a pyłu PM2.5 oszacowano na 9.4 µg/m³. Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty (godz. 08:00) – stacja wykazała ogólny indeks Dobry (przy czym indeks pyłu PM10 określono jako bardzo dobry). Odczyt PM10 wynosił 11.4 µg/m³ (około 23% normy dobowej), a PM2.5 osiągnął wartość 10.8 µg/m³.

– stacja wykazała ogólny indeks (przy czym indeks pyłu PM10 określono jako bardzo dobry). Odczyt PM10 wynosił 11.4 µg/m³ (około 23% normy dobowej), a PM2.5 osiągnął wartość 10.8 µg/m³. Białystok, Al. Piłsudskiego (godz. 08:00) – indeks jakości powietrza mieści się w kategorii Bardzo dobry . Zarejestrowana wartość PM10 to 13.0 µg/m³ (26% dopuszczalnego limitu dobowego), natomiast PM2.5 wynosi 12.5 µg/m³.

– indeks jakości powietrza mieści się w kategorii . Zarejestrowana wartość PM10 to 13.0 µg/m³ (26% dopuszczalnego limitu dobowego), natomiast PM2.5 wynosi 12.5 µg/m³. Białystok, ul. Upalna (godz. 08:00) – pomiar wskazał stężenie PM10 na poziomie 9.1 µg/m³ (poniżej 19% dobowej normy GIOŚ) oraz PM2.5 na poziomie 7.5 µg/m³.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła powstała z połączenia dymu z domowych pieców, spalin samochodowych oraz wilgoci zawartej w powietrzu. Powstaje najczęściej w chłodne, bezwietrzne dni, gdy drobne cząsteczki brudu nie mogą ulecieć w górę i tworzą nad miastem niewidzialną, szkodliwą powłokę. Aby skutecznie chronić układ oddechowy swój i swoich najbliższych, stosuj złotą zasadę mieszkańca: regularnie sprawdzaj wskaźniki jakości powietrza przed wyjściem na trening lub długi spacer, szczególnie jeśli przebywasz z dziećmi lub osobami starszymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie