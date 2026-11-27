Etap szkolny konkursu odbył się 18 października w podlaskich szkołach podstawowych.

W teście znalazły się wiersze błędnie przypisane Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu i Janowi Twardowskiemu.

Kuratorium tłumaczy, że teksty miały być inspirowane twórczością poetów, ale zabrakło odpowiedniej adnotacji.

Za przygotowanie testu odpowiadał podmiot zewnętrzny. Kuratorium rozwiązało umowy z autorami.

Konkursu nie unieważniono. Uczestnicy otrzymali punkty za sporne pytanie, nawet jeśli nie udzielili poprawnej odpowiedzi.

Kuratorium stoi na stanowisku, że teksty miały być inspirowane twórczością Gałczyńskiego i Twardowskiego ale zabrakło odpowiedniej adnotacji w teście.

Chodzi o sprawę nagłośnioną przez media dotyczącą etapu szkolnego konkursu z języka polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Konkurs był przeprowadzony 18 października w szkołach podstawowych w województwie podlaskim i w teście było pytanie odnoszące się do wierszy, których autorstwo przypisano Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu i Janowi Twardowskiemu. Nauczyciele i rodzice zgłaszający sprawę, zauważyli, że to nie są wiersze tych poetów. W ich ocenie, w przygotowaniu tekstów wykorzystano sztuczną inteligencję, która błędnie przypisała autorom te wiersze.

- Chciałam podkreślić, że my, jako kuratorium jesteśmy tylko organizatorem tego konkursu, nie jesteśmy jego autorem, autorzy są zewnętrzni - powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Białymstoku Katarzyna Sędziak. Dodała, że autorami tych testów są nauczyciele, testy sprawdza zewnętrzny recenzent i - jak oceniła - „na etapie tworzenia tych testów nie zostało to najwidoczniej dobrze zweryfikowane i ten błąd powstał”.

- Te teksty były inspiracją twórczości Konstantego Gałczyńskiego i Jana Twardowskiego. To prawda, w testach, które się pojawiły, wkradł się ten błąd, że nie zostało w porę odnotowane w samym teście, że te teksty są inspirowane, a nie są stricte twórczością tych autorów - powiedziała Sędziak.

Wyjaśniła, że pytania, które były zawarte w testach i dotyczy tych wierszy „sprawdzały umiejętności w zakresie tych wymagań konkursowych i nie odnosiły się w żadnym stopniu do twórczości tych autorów”. - Ten błąd został naprawiony przez nas - dodał.

Rzeczniczka pytana jak powstał ten błąd, powiedziała, że to pytanie do autorów testu, jednak nie wymieniła ich z imienia i nazwiska. Wyjaśniła, że zostały wyciągnięte konsekwencje - zostały rozwiązane z nimi umowy. Dodała, że autorzy przesłali też do kuratorium oświadczenie, jak w ich ocenie powstał błąd. - Jednak nie będziemy podawać szczegółów tego oświadczenia, zostawimy to już do swojej weryfikacji - dodała Sędziak.

Nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy test powstał poprzez wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji i czy to AI odpowiada za błędne przypisanie autorstwa wierszy Gałczyńskiemu i Twardowskiemu. Pytana, kto jest zatem autorem wierszy przypisanych poetom, jeszcze raz zaznaczyła, że to nie kuratorium było autorem tekstów. - Nie jestem w stanie odpowiedzieć, z jakich źródeł i czym się inspirował autor, tworząc ten fragment - dodała Sędziak.

Wyjaśniła też, że testy nie są sprawdzane, gdy trafiają do w kuratorium. Dodała, że jest zasada, aby taki test przed konkursem widziało jak najmniej osób.

- Zlecając to profesjonalistom, ufamy, że te testy zostaną wykonane w sposób profesjonalny, więc nie naszą rolą jest weryfikowanie raz jeszcze konkursów, skoro mamy do tego autorów i recenzentów - zaznaczyła.

Konkurs nie został unieważniony. Sędziak powiedziała, że ten błąd nie wpłynął na punktację konkursową. - Kurator podjęła decyzję, że z tego pytania, które budziło wątpliwości, dzieci dostały punkty, nawet jeśli na nie odpowiedziały lub odpowiedziały źle. Tutaj nie ma pokrzywdzonych wśród uczestników konkursu - podkreśliła.

96