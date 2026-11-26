Pan Paweł, prowadzący popularny fanpage „Paweł Hulajnoga”, wrócił do Kurian, niewielkiej miejscowości koło Białegostoku, i zdecydował się pomóc pani Halince oraz 91-letniemu panu Jankowi. Małżeństwo przez całe życie mieszka w domu pozbawionym łazienki, przez co niezależnie od pogody musi codziennie korzystać ze starej sławojki na podwórku. Seniorzy nie mają dzieci ani bliskich krewnych, którzy mogliby ich wspierać na co dzień. Przez lata radzili sobie sami i, jak zaznacza pan Paweł, nigdy nie prosili o pomoc.

Twórca internetowy rozmawiał z małżeństwem i założył zbiórkę, przy której opublikował list ułożony w imieniu 91-letniego pana Janka. Senior ma w nim prosić przede wszystkim o „trochę ludzkiej życzliwości” oraz o szansę na spokojne i godne przeżycie jesieni życia u boku małżonki. „Nadal kocham swoją żonę Halinę” – czytamy we fragmencie tekstu zamieszczonego przy zbiórce.

W domu małżeństwa udało się już wygospodarować przestrzeń, w której może powstać łazienka z prysznicem dostosowanym do potrzeb starszych osób. W ocenie możliwości technicznych wsparcia udziela pan Mirek, były sołtys Kurian. Pieniądze są potrzebne na zakup materiałów oraz wykonanie prac instalacyjnych, tak aby pomieszczenie było gotowe jeszcze przed nadejściem największych mrozów.

Początkowo celem zbiórki było 45 tysięcy złotych, jednak wpłaty przekroczyły już tę sumę i na koncie jest 95 tysięcy złotych. Pan Paweł w dalszym ciągu zachęca do wspierania inicjatywy oraz udostępniania apelu. Organizator podkreśla, że nowa łazienka będzie dla seniorów nie tylko prezentem świątecznym, ale przede wszystkim bezpiecznym i godnym miejscem do dbania o codzienną higienę.