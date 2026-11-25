Rozstrzygnięcie, które zapadło przed Sądem Okręgowym w Białymstoku, do dzisiaj wywołuje ogromny wstrząs u rodziny zmarłego 91-letniego Henryka Stankiewicza z miejscowości Hornostaje-Osada w województwie podlaskim. Do tragicznego wypadku doszło 6 czerwca 2023 roku. Senior zginął na miejscu po tym, jak potrącił go nietrzeźwy motocyklista nieposiadający uprawnień do prowadzenia jednośladu, co wyraźnie wykazały ustalenia śledczych. Mimo tych okoliczności, w październiku 2025 roku białostocki sąd drugiej instancji oczyścił kierowcę z zarzutów i uznał, że wyłączną winę za zdarzenie ponosi sama ofiara. Bliscy zmarłego nie potrafią zrozumieć takiego obrotu spraw, a najmocniej decyzję wymiaru sprawiedliwości przeżywa 91-letnia wdowa, Albertyna Stankiewicz. „Nie mogę wracać do tego tematu, bo to za bardzo boli. Nie mogę się z tym pogodzić” – wyznaje roztrzęsiona seniorka.

Małżonkowie spędzili ze sobą aż 63 lata. Tworzyli bardzo zgodną parę, wspólnie wychowali czwórkę dzieci, a także doczekali się siedmiorga wnuków oraz dziesięciorga prawnuków. Pan Henryk do samego końca cieszył się dobrym zdrowiem i energią życiową. Zanim przeszedł na emeryturę, pracował w zawodzie mechanika i potrafił zreperować niemal każdy sprzęt. Feralnego dnia, tuż po zjedzeniu kolacji, postanowił na chwilę wyjść z domu. „Posiedzę na ławeczce, poodpycham świeżym powietrzem” – rzucił na odchodne. Do swoich bliskich już jednak nie powrócił, ponieważ zaledwie trzy metry od posesji wjechał w niego motocykl.

„Byliśmy bardzo dobrym małżeństwem. Dobrze żyliśmy, nigdy się nie kłóciliśmy się” – wspomina pani Albertyna. „Mogliśmy jeszcze trochę cieszyć się jesienią życia. Tym bardziej że Henio pochodził z długowiecznej rodziny. Jego rodzice dożyli prawie 100 lat. Nie chorował... A dziś wieczory spędzam samotnie, we łzach. To takie smutne, jakby ktoś na wszystko taką czarną zasłonę narzucił” – dopowiada cicho wdowa.

Orzeczenie wydane przez sąd odwoławczy okazało się dla pogrążonej w żałobie rodziny kolejnym bolesnym uderzeniem.

Autor: Kardasz Adam / Super Express

„Jak można uniewinnić człowieka, który wsiada pijany na motocykl, bez prawa jazdy. Jaką winę ponosi Henryk? Jak 91-letni staruszek może nagle wybiec pod koła? W tym wieku człowiekowi się już nigdzie nie spieszy. Tym bardziej że, jak podnoszą, w sprawie zabrakło świadków zdarzenia, a istotne znaczenie miały wyjaśnienia motocyklisty. Przecież pijanemu i drzewo potrafi nagle wyskoczyć na drogę” - zastanawiają się bliscy tragicznie zmarłego seniora.

„Mój mąż nie żyje, a ja zostałam sama. Największą krzywdę poniosłam” – opowiada zrozpaczona żona. Seniorka zwraca również uwagę na bulwersujące jej zdaniem zestawienie dwóch różnych wyroków sądowych. Przypomina, że osoba, która niedawno nieumyślnie przejechała psa, usłyszała wyrok dwóch lat pozbawienia wolności, „a morderca mojego Henia został uniewinniony” – podkreśla kobieta.

Wdowa ma pełną świadomość, że żaden werdykt sądowy nie zwróci życia jej ukochanemu mężowi. Nie potrafi jednak zaakceptować faktu, że w obliczu tak wielkiej osobistej tragedii jest zmuszona dodatkowo toczyć batalię o elementarne poczucie sprawiedliwości. „Jak mam wnukom opowiadać o Polsce i o sprawiedliwości, jak ja już sama w to nie wierzę” – mówi przez łzy pani Albertyna. Bliscy zmarłego 91-latka podjęli już kolejne kroki prawne i skierowali do Sądu Najwyższego wniosek o kasację wyroku uniewinniającego.

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