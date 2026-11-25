Do zdarzenia doszło 22 października 2026 roku w miejscu zamieszkania oskarżonego. Według ustaleń prokuratury 40-latek miał naruszyć nietykalność cielesną komornika, by zmusić go do zaniechania czynności służbowej polegającej na zajęciu auta.

Mężczyzna miał także wyrwać i zniszczyć protokół z czynności komorniczej oraz wezwanie do stawiennictwa w kancelarii. Przyznał się do zarzuconych mu czynów.

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Akt oskarżenia trafił do sądu 24 listopada. Za zarzucane przestępstwa 40-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.