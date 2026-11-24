Funkcjonariusze otrzymali wezwanie do jednego z lokali handlowych, w którym przebywał agresywny mężczyzna. Jak ustalili mundurowi, powodem awantury była odmowa sprzedaży alkoholu przez ekspedientkę, co wywołało u klienta wściekłość. Zaczął on wówczas używać wulgaryzmów i zachowywać się bardzo napastliwie. Kiedy zorientował się, że na miejsce wezwano patrol, opuścił budynek sklepu.

Jadący na miejsce zdarzenia stróże prawa szybko wypatrzyli uciekiniera na ulicy. Mężczyzna nadal był silnie pobudzony, wykrzykiwał wyzwiska oraz groźby pod adresem mundurowych. W trakcie próby obezwładnienia pluł na policjantów i uderzył jednego z nich w twarz, zmuszając patrol do stanowczej reakcji.

Po zatrzymaniu 46-letni agresor został przewieziony do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwiał, śledczy przedstawili mu zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych i naruszenia nietykalności cielesnej jednego z nich, a także kierowania gróźb karalnych.

Podczas weryfikacji tożsamości zatrzymanego w policyjnych systemach wyszły na jaw nowe fakty. Okazało się, że Sąd Rejonowy w Legionowie poszukiwał go za jazdę po pijanemu oraz wcześniejsze groźby karalne. Mężczyzna został już przewieziony do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe dwa i pół roku.

To jednak nie koniec jego problemów z prawem. Zgodnie z przepisami za znieważenie policjanta na służbie oraz naruszenie jego nietykalności cielesnej, krewkiemu 46-latkowi grozi dodatkowa kara do trzech lat więzienia.