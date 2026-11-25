Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Białymstoku

Ogólny stan powietrza w stolicy Podlasia jest dziś bardzo dobry oraz dobry, co zapewnia znakomite warunki do przebywania na zewnątrz. Według danych ze stacji przy ul. Warszawskiej wskaźnik jakości powietrza jest bardzo dobry, natomiast punkty pomiarowe przy ul. 42 Pułku Piechoty i w Alei Piłsudskiego wskazują na stan dobry. Oznacza to, że unoszony z przydomowych kominów dym oraz spaliny samochodowe występują w atmosferze w bardzo znikomej ilości.

Brak groźnych zanieczyszczeń pozwala bez przeszkód zaplanować aktywność na świeżym powietrzu – od spaceru z dziećmi po bieganie czy jazdę na rowerze. Warto także wykorzystać sprzyjającą aurę i szeroko otworzyć okna, by przewietrzyć domowe pomieszczenia.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Warto sprawdzić, jak dzisiejsze pomiary wypadają na tle oficjalnych wytycznych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przyjmuje dobową normę dopuszczalną dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, z kolei roczna norma dla drobin PM2.5 wynosi 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca bezpieczny limit dobowy PM2.5 na poziomie 15 µg/m³). Odczyty z białostockich stacji z godziny 09:00 wyglądają następująco:

Białystok, ul. Warszawska (godz. 09:00) – pył PM10 wyniósł 7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), a pył PM2.5 osiągnął 5,5 µg/m³ (indeks: dobry). Ogólny indeks stacji to bardzo dobry.

(godz. 09:00) – pył PM10 wyniósł 7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), a pył PM2.5 osiągnął 5,5 µg/m³ (indeks: dobry). Ogólny indeks stacji to bardzo dobry. Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty (godz. 09:00) – stężenie PM10 sięgnęło 9,6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), a PM2.5 wyniosło 8,6 µg/m³. Ogólny indeks stacji określono jako dobry.

(godz. 09:00) – stężenie PM10 sięgnęło 9,6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), a PM2.5 wyniosło 8,6 µg/m³. Ogólny indeks stacji określono jako dobry. Białystok, Al. Piłsudskiego (godz. 09:00) – odnotowano PM10 w ilości 9 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 8,3 µg/m³. Ogólny wskaźnik jakości powietrza dla tej stacji to dobry.

(godz. 09:00) – odnotowano PM10 w ilości 9 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 8,3 µg/m³. Ogólny wskaźnik jakości powietrza dla tej stacji to dobry. Białystok, ul. Upalna (godz. 09:00) – zmierzono stężenie PM10 równe 6,8 µg/m³ oraz PM2.5 wynoszące 5,4 µg/m³.

Średni poziom pyłów PM10 w mieście wynosi zaledwie kilkanaście procent dobowego limitu bezpieczeństwa. Również drobniejsze cząstki PM2.5 nie przekraczają surowych kryteriów zdrowotnych, co czyni dzisiejsze powietrze w pełni bezpiecznym.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje, gdy dym z domowych pieców i kominów oraz spaliny z rur wydechowych mieszają się z wilgotnym powietrzem. Zawarte w nim drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu mogą wnikać głęboko do płuc i podrażniać układ oddechowy. Gdy wiatr sprawnie rozwiewa zanieczyszczenia, powietrze pozostaje świeże i rześkie. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, aby bez obaw dbać o zdrowie swoje i bliskich.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie