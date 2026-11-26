Zróżnicowana jakość powietrza w Białymstoku. Gdzie oddycha się najtrudniej?

Pomiary z białostockich stacji wskazują, że ogólny stan powietrza w stolicy Podlasia jest dziś dobry, jednak warunki na poszczególnych osiedlach znacznie się od siebie różnią. Najtrudniejsza sytuacja występuje w rejonie ulicy Warszawskiej, gdzie rano odnotowano wyraźnie wyższe stężenie mikroskopijnych cząsteczek pyłu niż na przykład przy ulicy 42 Pułku Piechoty. Głównym powodem tych różnic jest dym z domowych pieców i kominów. Gdy temperatura spada, mieszkańcy intensywniej ogrzewają swoje domy, a przy słabym wietrze drobiny brudu nie mają jak ulecieć w górę i tworzą nad ziemią niewidoczną warstwę zanieczyszczeń. Z tego względu dzieci, kobiety w ciąży, seniorzy oraz osoby cierpiące na problemy z płucami lub sercem powinni zachować ostrożność, unikać intensywnego wysiłku na wolnym powietrzu w miejscach o wyższych odczytach oraz zrezygnować ze spacerów wzdłuż najbardziej zabudowanych osiedli.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Warto pamiętać, że oficjalny dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 roczna norma GIOŚ to 20 µg/m³ (przy czym Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dobowo nie przekraczać 15 µg/m³ dla PM2.5). Oto szczegółowe wyniki pomiarów ze stacji w Białymstoku:

Białystok, ul. Warszawska: pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie PM10 na poziomie 55.8 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 51.7 µg/m³. Mimo że ogólny indeks stacji oznaczono jako „Dobry”, a dla PM10 jako „Bardzo dobry”, surowa wartość PM10 przekracza dobową normę bezpieczeństwa GIOŚ o ponad 11%. Stężenie PM2.5 jest tu również znacząco podwyższone.

pomiar z godziny 08:00 wykazał stężenie PM10 na poziomie 55.8 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 51.7 µg/m³. Mimo że ogólny indeks stacji oznaczono jako „Dobry”, a dla PM10 jako „Bardzo dobry”, surowa wartość PM10 przekracza dobową normę bezpieczeństwa GIOŚ o ponad 11%. Stężenie PM2.5 jest tu również znacząco podwyższone. Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty: o godzinie 08:00 stężenie PM10 wynosiło 22.3 µg/m³, a PM2.5 osiągnęło 19.6 µg/m³. Indeks ogólny oraz indeks dla PM10 określono tu jako „Dobry”, a pomiary mieszczą się w bezpiecznych granicach.

o godzinie 08:00 stężenie PM10 wynosiło 22.3 µg/m³, a PM2.5 osiągnęło 19.6 µg/m³. Indeks ogólny oraz indeks dla PM10 określono tu jako „Dobry”, a pomiary mieszczą się w bezpiecznych granicach. Białystok, Al. Piłsudskiego: pomiar z godziny 08:00 dał wynik 32.2 µg/m³ dla PM10 oraz 31.4 µg/m³ dla PM2.5. Ogólny indeks stacji oceniono jako „Dobry”, a poziom PM10 pozostaje poniżej dopuszczalnego progu dobowego.

pomiar z godziny 08:00 dał wynik 32.2 µg/m³ dla PM10 oraz 31.4 µg/m³ dla PM2.5. Ogólny indeks stacji oceniono jako „Dobry”, a poziom PM10 pozostaje poniżej dopuszczalnego progu dobowego. Białystok, ul. Upalna: o godzinie 08:00 odnotowano wartość PM10 na poziomie 30.1 µg/m³ oraz PM2.5 na poziomie 27.3 µg/m³. Wyniki pyłu PM10 trzymają się poniżej limitu GIOŚ.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia zanieczyszczeń – głównie dymu z kominów i spalin samochodowych – z wilgotnym powietrzem. Pojawia się najczęściej w chłodne i bezwietrzne dni, tworząc niewidzialną warstwę pyłu tuż nad ziemią, którą potem wdychamy. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na spacer lub trening, szczególnie jeśli opiekujesz się dziećmi albo zmagasz z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie