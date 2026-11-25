W czwartek (25.11) Duma Podlasia zagra w 5. kolejce Ligi Europy z Sunderlandem. To jeden z najtrudniejszych rywali, z którymi dotychczas przyszło się mierzyć Jagiellonii Białystok.

"Czarne Koty" z problemami

Sunderland to utytułowany angielski klub, który w swojej historii sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo kraju. Ostatni raz triumfował jednak w 1936 roku. Obecnie zespół ma spore problemy w rozgrywkach ligowych. Po 11 kolejkach Premier League znajduje się w strefie spadkowej, mając na koncie zaledwie 9 punktów.

Znacznie lepiej angielska drużyna radzi sobie na europejskich boiskach. Po czterech kolejkach Ligi Europy Sunderland zgromadził 7 punktów, co daje mu 11. miejsce w tabeli.

Jagiellonia powalczy o przełamanie

Dla Jagiellonii spotkanie w Anglii będzie okazją do poprawienia swojej sytuacji w Lidze Europy. Po czterech kolejkach Żółto-Czerwoni mają na koncie zaledwie 3 punkty i zajmują 29. miejsce w tabeli. Jedyną wygraną odnieśli w starciu z Araratem-Armenią (3:1). W pozostałych spotkaniach musieli uznać wyższość Olympiakosu Pireus (1:2), Anderlechtu (0:3) oraz Lewskiego Sofia (0:1).

Mecz z Sunderlandem z pewnością będzie dużym wyzwaniem. "Czarne Koty" są zdecydowanym faworytem tego spotkania. Jeśli Duma Podlasia chce wrócić z Anglii z punktami, będzie musiała pokazać się z lepszej strony niż w ostatnich europejskich spotkaniach.

Mecz Jagiellonii z Sunderlandem w czwartek, 26 listopada o godz. 21:00 na Stadium of Light.