Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że doszło do naruszenia praw migrantów w Usnarzu Górnym.

Rozpatrywana sprawa wiąże się z wydarzeniami z sierpnia 2021 roku.

W listopadzie migranci podjęli masową próbę sforsowania przejścia granicznego w Kuźnicy.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Usnarza Górnego

W połowie sierpnia 2021 roku nieopodal Usnarza Górnego koczowało kilkadziesiąt osób, a po kilku dniach w tym miejscu zostało 32 Afgańczyków, w tym kobiety i dzieci. Według Straży Granicznej obozowisko leżało po białoruskiej stronie granicy. Organizacje humanitarne oraz aktywiści wzywali do umożliwienia niesienia pomocy, natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował u rządu w kwestii przyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową.

W wydanym 24 listopada 2026 roku wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że wobec jednego ze skarżących Polska złamała zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Sędziowie dopatrzyli się również naruszenia praw obu osób wynikającego z braku możliwości kontaktu z pełnomocnikami, dlatego przyznano łącznie 25 tysięcy euro zadośćuczynienia.

Autor: Tomasz Matuszkiewicz/Super Express

Pod koniec października Straż Graniczna przekazała informacje, że koczowisko w Usnarzu Górnym opustoszało, a na miejscu zostały jedynie namioty pilnowane przez służby białoruskie. Mimo to nie ustały próby przekraczania granicy, a w następnych tygodniach uwaga opinii publicznej skupiła się na rejonie Kuźnicy.

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W listopadzie w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy zebrała się liczna grupa migrantów, których liczbę na drodze do przejścia służby oceniały na około 3,5 tysiąca osób. Do najpoważniejszego starcia i masowej próby siłowego sforsowania granicy doszło 16 listopada 2021 roku. W kierunku polskich żołnierzy oraz funkcjonariuszy rzucano między innymi kamienie, butelki i kostkę brukową, na co polskie formacje odpowiedziały użyciem gazu łzawiącego oraz armatek wodnych. Po stronie polskiej rannych zostało 12 osób.

„Nie atakowały nas kobiety ani dzieci. One były wyciągane na okoliczność zdjęć” – powiedzieli Polskiej Agencji Prasowej funkcjonariusze Straży Granicznej stacjonujący na granicy.

Szturm migrantów na przejście w Kuźnicy