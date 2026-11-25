300 zł na grudniowy pobyt
Czek można wykorzystać na pobyt obejmujący co najmniej dwa kolejne noclegi w obiektach uczestniczącym w programie. Czeki będzie można realizować od 2 do 31 grudnia 2026 roku.
Kto może skorzystać?
Mikołajkowa edycja skierowana jest do trzech grup odbiorców:
- seniorów,
- posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
- pełnoletnich obywateli Polski mieszkających na terenie kraju.
Zima w Podlaskiem – dobry pomysł na grudniowy wyjazd
Podlaskie zimą ma wiele do zaoferowania. Świąteczna atmosfera, regionalne przysmaki, malownicze krajobrazy, bliskość natury, lokalne tradycje i wyjątkowa gościnność.
Co i jak?
Informacje dotyczące czeku oraz lista obiektów noclegowych są na stronie: www.podlaskiczekturystyczny.pl
Jest również aplikacji: https://czekappka.pl/