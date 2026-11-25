300 zł na grudniowy pobyt

Czek można wykorzystać na pobyt obejmujący co najmniej dwa kolejne noclegi w obiektach uczestniczącym w programie. Czeki będzie można realizować od 2 do 31 grudnia 2026 roku.

Kto może skorzystać?

Mikołajkowa edycja skierowana jest do trzech grup odbiorców:

seniorów,

posiadaczy Karty Dużej Rodziny,

pełnoletnich obywateli Polski mieszkających na terenie kraju.

Zima w Podlaskiem – dobry pomysł na grudniowy wyjazd

Podlaskie zimą ma wiele do zaoferowania. Świąteczna atmosfera, regionalne przysmaki, malownicze krajobrazy, bliskość natury, lokalne tradycje i wyjątkowa gościnność.

Co i jak?

Informacje dotyczące czeku oraz lista obiektów noclegowych są na stronie: www.podlaskiczekturystyczny.pl

Jest również aplikacji: https://czekappka.pl/