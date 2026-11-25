Jak się okazało mężczyzna okradł trzy kobiety z trzech miast na Podlasiu. Mężczyzna został zatrzymany na ulicach Augustowa tuż po tym, jak odebrał pieniądze i biżuterię od seniorki.

Bagaż

41-latek miał przy sobie torbę, w której policjanci znaleźli 300 tysięcy złotych i biżuterię o wartości 100 tysięcy. Wpadł po tym, jak odebrał pieniądze od seniorki.

Nabrał trzy panie

Jak się okazało mieszkaniec województwa mazowieckiego okradł trzy kobiety. Nabrał panie na rzekomy wypadek. Od mieszkanek Augustowa, Łomży i Białegostoku wyłudził łącznie 300 tys i biżuterię warta 100 tys zł. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.