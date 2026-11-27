Dania takie jak pizza, sushi, tacos oraz pho na stałe weszły do kart restauracji na całym świecie, a sporo z nich można dziś przyrządzić również we własnej kuchni. Choć ich nazwy zna prawie każdy, prawdziwe pochodzenie tych potraw nie zawsze jest oczywiste. Przygotowany przez nas quiz „Prawda czy fałsz” pozwala zweryfikować wiedzę o tradycjach kulinarnych rozmaitych państw i oddzielić fakty od obiegowych opinii. Odpowiedz na 10 pytań, aby przekonać się, jak dobrze orientujesz się w smakach świata.

Jedzenie z różnych stron świata. Skąd pochodzą popularne potrawy? Pytanie 1 z 10 Pizza margherita powstała w Neapolu. Prawda czy fałsz? Prawda Fałsz Następne pytanie