Twierdza Osowiec znajduje się w pobliżu Goniądza, na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jej budowę rozpoczęto w 1882 roku z inicjatywy władz carskiej Rosji, a zakończono dziesięć lat później. Forteca miała zabezpieczać zachodnie granice imperium i chronić ważną przeprawę przez bagna.

Jak informuje Biebrzański Park Narodowy, kompleks składał się z czterech fortów: Centralnego, Zarzecznego, Szwedzkiego i Nowego. Wzniesiono potężne wały, fosy, schrony i liczne umocnienia, które później dodatkowo wzmacniano betonem.

Najbardziej dramatyczne wydarzenia rozegrały się podczas I wojny światowej. Wojska niemieckie trzykrotnie próbowały zdobyć twierdzę. W 1915 roku zastosowały nawet gaz bojowy – chlor. Pomimo ogromnych strat rosyjscy obrońcy utrzymali pozycje. Ostatecznie garnizon opuścił fortecę w sierpniu 1915 roku, w związku z odwrotem armii rosyjskiej na innych odcinkach frontu.

Dziś Twierdza Osowiec należy do najcenniejszych zabytków Biebrzańskiego Parku Narodowego. Najlepiej zachowany jest Fort I, na którego terenie działa Muzeum Twierdzy Osowiec. Zwiedzanie tej części odbywa się z przewodnikiem, ponieważ znajduje się ona na terenie czynnej jednostki wojskowej. Miłośnicy historii i przyrody mogą również zobaczyć pozostałości Fortu IV na ścieżce edukacyjnej parku narodowego.

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