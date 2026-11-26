Akt oskarżenia przeciwko 67-latkowi Prokuratura Rejonowa w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku 25 listopada 2026 roku. Sprawa dotyczy oferowania do sprzedaży na portalu OLX laski spacerowej wykonanej we Francji na przełomie XIX i XX wieku.

Jak ustalono w toku postępowania, mężczyzna kupił ją na giełdzie antykwarycznej we Francji. Prokuratura zarzuca mu, że wystawił przedmiot na sprzedaż bez wymaganych dokumentów potwierdzających jego legalne nabycie. Laska ma głowicę z kości hipopotama, a jej wartość oszacowano na 4 tys. zł.

Zarzut dotyczy przestępstwa z art. 128 pkt 2 lit. d ustawy o ochronie przyrody. Grozi za nie kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W razie skazania sąd może również orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, a także nawiązkę do 10 tys. zł na rzecz organizacji zajmującej się ochroną przyrody lub właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.